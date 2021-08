Reportage «Ich bin ein Macher, kein Warter»: Wie Romanshorns Stadtrat das Problem mit den Autoposern in den Griff bekommen hat Der SVP-Politiker arbeitet mit einem spezialisierten Sicherheitsdienst zusammen und steht selber mit den Patrouillen am Tag und oft auch in der Nacht auf der Strasse. Der Erfolg gibt ihm recht: «Wir haben heute Ruhe.» Mit seiner zupackenden Art hat sich der 55-Jährige aber nicht nur Freunde geschaffen. Markus Schoch 18.08.2021, 18.00 Uhr

Stadtrat Dominik Reis im Gespräch mit zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes, die für Ruhe und Ordnung auf der Strasse sorgen. Bild: Tobias Garcia

Es dauert lange, bis es an diesem Abend knallt. Rund eine Stunde muss Dominik Reis bis zur ersten Fehlzündung warten. Um 22 Uhr ist es so weit. Etwa 100 Meter weit weg verwandelt jemand sein Auto auf Knopfdruck für ein paar Sekunden zum brüllenden Drachen. Vermutlich mit dem Handy lässt er ihn kurz von der Leine.

Reis sitzt draussen vor dem Restaurant Panem, lächelt und wendet sich dem Pärchen am Nachbartisch zu, das sich über den Lärm aufregt.

«Dä arm Siech chan einfach nöd andersch. Isch Chindergarte. Aber er chas nüme lang.»

Denn in den nächsten Minuten erwartet der Romanshorner Stadtrat zwei Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung Schweiz (VüCH), die in dieser Nacht für Ruhe und Ordnung am Hafen sorgen sollen. «Wir setzen sie gezielt ein, wenn es die Situation erfordert und aus taktischen Gründen angebracht ist. So wie heute Abend», sagt Reis. Es ist warm und schön.

Es läuft wie geschmiert

Seit dem Frühling ist der Sicherheitsdienst in der Hafenstadt im Einsatz. Auf 25'000 bis 30'000 Franken dürfte sich die Rechnung am Schluss der Saison belaufen. Das Geld sei sehr gut investiert, sagt Reis.« Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt absolut.» Der Patrouillendienst sei ein durchschlagender Erfolg. Reis sagt:

«Vor einem Jahr war hier an einem Abend wie diesem die Hölle los. Jetzt haben wir Ruhe.»

Nicht absolute Ruhe. Aber aufheulende Motoren, quietschende Reifen und laute Musik seien zur Ausnahme geworden, sagt der SVP-Politiker, den die Romanshorner vor zweieinhalb Jahren in den Stadtrat gewählt haben. «Es läuft wie geschmiert.»

Es ist wenig Verkehr auf der Hafenstrasse, deren Fahrbahn die Stadt Ende des letzten Jahres verengt hat. Bild: Tobias Garcia

Reis hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Romanshorn das Problem mit den Autoposern ein für alle Male zu lösen. «Der Leidensdruck war enorm gross», sagt er. «Sie terrorisierten die Anwohner teilweise bis in die frühen Morgenstunden. Das kann es nicht sein, habe ich mir gesagt.» Rund 500 Personen im Hafengebiet und in den umliegenden Quartieren seien den Balzfahrern und dem von ihnen verursachten Lärm ausgesetzt gewesen, am Tag und vor allem in der Nacht. «Wenn um 2 Uhr morgens ein Auspuff knallt, sitzt du im Bett.»

Ein Mann führt für ihn ein Schlaftagebuch

Mittlerweile komme das nur noch selten vor. Reis kann sogar genau sagen, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit. Ein Mann im Hafenquartier führt für ihn ein Schlaftagebuch. Darin trägt er auf einer Skala von 1 bis 10 ein, wie gut oder schlecht die Nacht war in Bezug auf Lärm und was sich wann ereignet hat. «Dieses Feedback hilft mir enorm, weil ich unmittelbar sehe, welche Massnahmen sich wie auswirken», sagt Reis. Dass seine Bemühungen Früchte tragen, weiss er aber auch von anderen Romanshornern.

«Wir erhalten sehr gute Rückmeldungen aus der betroffenen Nachbarschaft.»

Der Strassenabschnitt vom Bahnübergang bis zum Parkplatz vorne am See sei das Mekka für die Autoposer gewesen, sagt Reis, der selber in Romanshorn hauptsächlich zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs ist. «Es ist dort wie an der Riviera. Es gibt diverse Strassencafés, deren Besucher ihr Publikum sind.» Einige Unverbesserliche nutzen die wenigen Meter in der Vergangenheit auch als Rennstrecke. «Die Höchstgeschwindigkeit bei Messungen war gegen 80 Stundenkilometer», sagt Reis. Die Stadt hat immer wieder Versuche zur Verkehrsberuhigung unternommen. Im letzten Jahr hat sie die Hafenstrasse zwischen Brunnen und Altem Zollhaus im Rahmen eines Provisoriums umgestaltet.

Ohne lenkende Massnahmen kollabiert das System

Alles anzeigen

Mit Pollern ist die Fahrbahn jetzt so stark verengt, dass kein Gegenverkehr mehr möglich ist. Das Problem: Längst nicht alle hatten die Geduld zu warten, bis die Strecke frei war. Reis sagt:

«Ich habe mehrmals beobachtet, dass Autofahrer einfach aufs Trottoir ausgewichen sind und dort ordentlich aufs Gaspedal gedrückt haben. Das ist brandgefährlich.»

Er liess deshalb vor zwei Monaten zusätzliche Pfosten setzen. «An schönen Sonntagen haben wir bis zu 3'000 Velofahrer. Ohne lenkende Massnahmen kollabiert das System und es kommt zu Unfällen.»

Doch all diese Massnahmen sind in seinen Augen nur Pflästerlipolitik, so wie die zusätzlich eingebauten Schwellen. Komme hinzu, dass diese auch für den Bootstransport nicht ideal seien. «Das Beste wäre eine Schranke vorne beim Brunnen», sagt Reis. «Das wäre mein Traum. Wir hätten dann nie mehr Probleme mit Autoposern.» Bis dieser Traum in Erfüllung geht, will sich Reis mit der VüCH behelfen, auf die er sehr grosse Stücke hält. «Wenn die Autoposer deren Auto oder die Mitarbeiter in ihren Uniformen sehen, sind sie weg.» Denn die Männer von der VüCH können aufsässig sein und zögern nicht, jemanden auf die Strassenseite zu winken, wenn sich ein Auto- oder Töfffahrer nicht so verhält, wie sie es von ihm erwarten. «Sie erklären dann ihrem Gegenüber die Hausregeln, und das wirkt», sagt Reis.

Reis nimmt die Kritik gelassen

Die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes halten ein Auto an. Bild: Tobias Garcia

Auch an diesem Abend halten die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes diverse Wagen an. «Bis jetzt ist noch niemand ausgerastet. Wenn wir anständig sind, sind es die Autofahrer in den allermeisten Fällen auch», sagt einer der beiden. Dabei hätten die Betroffenen möglicherweise durchaus Grund, laut zu werden. Denn die VüCH kontrolliere ohne rechtliche Grundlage, musste sich Reis in einem Leserbrief vorhalten lassen. In den sozialen Medien warf ihm jemand vor, sich als Hilfssheriff zu gebärden und unbescholtene Bürger zu schikanieren.

Reis nimmt die Kritik gelassen. Es gebe einen rechtlichen Graubereich, und den nutze er. «Ich bin ein Macher, und kein Warter. Warter gibt es schon viel zu viele.» Er wolle nach vier Jahren im Amt sagen können, alles versucht zu haben, um das Leben der Bürger besser zu machen.

«Ich gehe auf Tutti.»

Der SVP-Politiker ist deshalb bei den Einsätzen, wenn immer möglich, dabei. «Ich will mit eigenen Augen sehen, was abgeht.» Seine Nächte sind darum zuweilen sehr kurz. «Ich bin auch schon einmal erst um 5 Uhr ins Bett gekommen.» Rund 100 Stunden war er dieses Jahr schon mit der VüCH unterwegs. «Ich schreibe aber keine Minute als Arbeitszeit auf», stellt er klar. «Der Kampf gegen die Autoposer ist zum Hobby geworden.» Nachgehen kann er ihm, weil zu Hause keine Frau und keine Kinder warten.

Bei Einsätzen ist er nicht nur stiller Beobachter

Dominik Reis ist, wenn immer möglich, dabei, wenn die Verkehrspatrouillen unterwegs sind. Bild: Tobias Garcia

22 Jahre war Reis auf Streife bei der Stadtpolizei Zürich, seit vier Jahren arbeitet er im Innendienst bei der Fachgruppe Swiss E-Police. Bei seinen Einsätzen mit der VüCH ist Reis als Privatperson dabei. Nur stiller Beobachter ist er jedoch nicht. Als an diesem Abend zwei Frauen ohne Licht fahren, hält er sie an und macht sie freundlich darauf aufmerksam.

«Ich merke mir auch die Nummern all derjenigen, die negativ auffallen.»

Und wenn sich jemand nicht an die Spielregeln hält, nimmt Reis ihn ins Visier. «Wer bei mir auf der schwarzen Liste ist, kommt nicht mehr durch.» Auf dieser Liste steht seit kurzem der Fahrer eines Supersportwagens. Reis hat seinen Namen und seine Adresse in nicht einmal 20 Minuten herausgefunden. Und er wird sich nicht scheuen, ihn anzurufen, wenn er den Mann nochmals als Störenfried wahrnimmt.

«Reden ist 100-mal besser als Repression», sagt Reis. Im letzten Sommer hat er sich deshalb mit zehn Autoposern zum lockeren Gespräch getroffen. «Wir hatten ein super Einvernehmen.» Er habe ihnen versprochen: «Wenn ihr euch gut benehmt, lade ich euch zum Grillen ein.» Er werde jetzt immer gefragt, wann dieser Moment gekommen sei. Seine Antwort: «Wenn es gut ist.» Und wenn es gut ist, könnte sich Reis durchaus vorstellen, seine neu gewonnenen Verbündeten mit einem Kleber zu belohnen, auf dem «Good Poser» steht. Eine von vielen Ideen, die er mit sich herumträgt.

Die Polizei ist derzeit keine grosse Hilfe

Reis würde sich wünschen, dass ihm dereinst die Polizei zumindest einen Teil der Arbeit abnimmt. Er sagt:

«Im Oberthurgau braucht es mehr personelle Ressourcen.»

Jetzt wäre seiner Meinung nach eine gute Gelegenheit, die Weichen entsprechend zu stellen, sagt Reis. Und er verweist auf die 91 Stellen, die der Kantonsrat im letzten Jahr bewilligt hat. «Ich hätte ein Konzept verlangt, bevor ich die Gelder gesprochen hätte», sagt Reis. Doch er konnte nicht mitbestimmen, noch nicht. Bei der letzten Wahl in den Kantonsrat fehlten dem SVP-Vertreter 47 Stimmen. Er ist jetzt erster Ersatz auf der Liste. Gut möglich, dass Reis in den verbleibenden zwei Jahren dieser Legislaturperiode noch nachrutscht. Er würde sich sehr freuen. «Ich habe grossen Gefallen an der Politik gefunden.»

Ein Abend wie dieser motiviert ihn, weiterzumachen. Es ist schön langweilig. Um 23 Uhr gehört die Hafenstrasse fast ganz alleine den Katzen. Aber nicht einmal die lassen sich blicken. Ganz zu schweigen von den Autoposern, die sich rar gemacht haben. Ganze zwei geben sich bis Mitternacht auch akustisch zu erkennen. Und einer der beiden wird es wohl künftig lassen, nachdem die VüCH den Fahrer beim Bahnhof gestellt hat. Andernfalls riskiert er eine Standpauke von Reis.