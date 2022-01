Gustav Kahn wirtet neu im Romanshorner Food Court

Romanshorn «Gustav und Familie freuen sich sehr»: Der St.Galler Gastrobetrieb «Gustav Kahn» wirtet neu im Food Court der Hafenstadt Hugo, Smoothie oder Apéro-Platte: Die Stadt Romanshorn hat «Gustav Kahn» den Zuschlag für einen Saisonbetrieb des Food Courts am Hafenbecken erteilt. Der Start ist per Frühling geplant. 28.01.2022, 16.50 Uhr

Auch in Romanshorn wird ein lauschiges Plätzchen entstehen: Hier das «Gustav Gleis» in St. Gallen. PD

Das ganze Food Court-Areal soll bespielt sein. Bepflanzte Lounges und diverse Vintage-Gartenmöbel laden in Romanshorn bald als Sitzgelegenheiten zum Essen und Trinken ein. Der Betrieb ist mit einem ähnlichen Konzept namens «Gustav Gleis» seit Frühling 2021 auf dem Areal Bach in St.Gallen in der Freiluft-Gastronomie tätig. «Frische Zutaten, die regional eingekauft und in hoher Qualität zubereitet und kreativ inszeniert werden – so arbeiten wir», sagt Michel Staubli, der mit anderen erfahrenen Erlebnisgastronomen hinter «Gustav Kahn» steht.

Von mehreren eingereichten Projektideen überzeugte dieses die Stadt Romanshorn am meisten. Nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb 2020 des Food Courts und der Saison 2021 waren qualitativ hochstehende Konzepte für die gastronomische Bespielung des stadteigenen Areals in der Touristik- und Freizeitzone direkt am See gefragt. Davon angesprochen werden soll sowohl die regionale Bevölkerung wie auch die touristischen Gäste der Hafenstadt. Mit dem Team von «Gustav Kahn» ist eine längerfristige Zusammenarbeit geplant. Allenfalls könnte es auch ein Winterangebot wie aktuell in St.Gallen geben.

Auf der Sommerkarte stehen Grilladen und Salate, vegetarische und vegane Spezialitäten sowie Gemüse-Dips oder Apéro-Platten mit hausgemachtem Humus. Und bei den Getränken Klassiker wie Apérol Spritz, Hugo und Caipirinha, aber auch Spezialitäten-Biere, Weine sowie Smoothies und hausgemachter Eistee. Getränke werden umweltfreundlich in Mehrwegbechern oder Glas serviert, das Essen auf Recycling-Tellern, Glas oder Holzbrettern. Öffnungszeiten sind bei schönem Wetter voraussichtlich von Mai bis September vom Nachmittag bis in den späten Abend, an den Wochenenden bereits früher. Die genauen Betriebszeiten werden noch festgelegt. «Gustav und Familie freuen sich sehr auf Romanshorn», so Michel Staubli. (red)