Romanshorn Getrocknete «Öpfel, Birä und Trubä» – und jetzt auch Ananas: Das Sozialunternehmen Brüggli erweitert das Angebot an hausgemachten Lebensmitteln Seit einigen Jahren produziert Brüggli Teigwaren und Saucen. Da im Zuge der Coronapandemie vergangenes Jahr viele Gäste dem Hausrestaurant Usblick fernbleiben mussten, hat dieses mit den Eigenprodukten ein neues, zusätzliches Standbein entwickelt. Jetzt sind auch getrocknete Früchte aus der Region erhältlich. Diego Müggler 16.04.2021, 11.30 Uhr

Für die Eigenprodukte des Restaurants Usblick bürgen die Mitarbeitenden mit ihrer Unterschrift. Auch bei den Trockenfrüchten, die neu im Sortiment sind. Bild: PD

Ein schlichtes Restaurant mit zahlreichen Tischen zur Rechten. Allesamt mit einem einfachen, weissen Tischtuch und exakt zwei Stühlen. Auf der Linken hinter dem leeren Buffet mehrere weiss gekleidete Personen vor metallischen Ablageflächen und breiten Dampfabzügen. Andere kommen von dort, verlassen die Industrieküche und gehen zur grossen Fensterfront, wovor nochmals andere einen Kaffee trinken. Der Blick gleitet durch das Glas aus dem dritten oder vierten Stock hinaus. Weit über den Dächern der flachen Industriehallen verliert er sich in der grauen Ferne. Bei gutem Wetter sähe man in einer Richtung den Alpstein, in der anderen vielleicht auch den See. Bei gutem Wetter hätte man hier einen super «Usblick».

Fünf Jahre ist es her, dass das Restaurant Usblick eine Anfrage von zwei Jungunternehmern erhielt, für sie Pasta zu liefern. Obwohl die Romanshorner Gastronomie bis dahin lediglich für die eigene Betriebskantine Teigwaren herstellte, sagte Küchenchef Andy Otte zu. Das Spezielle ist, dass in sämtliche Herstellungsschritte Menschen mit einer IV-Rente involviert sind. Denn das Restaurant Usblick gehört zum Sozialunternehmen Brüggli.

Ein sozialer Verein Das Brüggli ist ein Romanshorner Verein, der «zu einer Welt beitragen will, in der auch Menschen mit körperlichen und psychischen Schwierigkeiten die Chance haben, erfolgreich und glücklich zu sein». 1987 gegründet, zählt er heute rund 800 Mitarbeitende, wovon ein grosser Teil Lernende oder Personen mit IV-Rente sind. Im geschützten zweiten Markt, zu dem Brüggli gehört, ist neben sozialer und wirtschaftlicher Reintegration die Schaffung des Selbstwertes ein zentraler Aspekt. Die Arbeiten sind sehr vielseitig: Vom Mechaniker über den Grafiker bis hin zum Koch gibt es bei Brüggli alles.

Fabian Dietsche ist fest in der Pastaherstellung involviert. Hier verteilt er «Romanshörnli» auf Backblechen. Bild: PD

Seit dieser Anfrage ist Fabian Dietsche «Pastachef» in der Gastronomie Usblick. In einem separaten Bereich der Küche trifft man ihn an der Teigwarenmaschine an. Mit Freude pausiert er seine Arbeit, um von der Erfolgsgeschichte der hausgemachten Pasta zu erzählen. Mit einem Lächeln zeigt er auf einem Factsheet, welche Teigwarensorten und Saucen über die Jahre dazu gekommen sind. Die Arbeit erfüllt ihn mit Stolz. Sein Gesicht wird auch für das Marketing auf der Website oder bei den Abnehmern verwendet. So durfte Dietsche seine Teigwaren 2019 im Bad Horn vorstellen, wo diese seither auf dem Speiseplan zu finden sind. Neben den einzelnen Pastapäckchen ist auch eine Geschenkbox im Sortiment. Sie sei optimal für Mitarbeiter- oder Kundengeschenke. Liebevoll verpackt und dekoriert, enthalte sie neben der Pasta auch die hauseigene «Tomatäsosä», sagt Michael Haller, der Kommunikationsverantwortliche des Brüggli.

Zehn Meter weiter stehen an einer Wand mehrere hohe Öfen. Auf Backblechen liegen in einem davon «Romanshörnli». Im nächsten sind es schmal geschnittene Ananas. Letzteres sei momentan in der Testphase, sagt Haller. Doch Früchte im Ofen sind keine Seltenheit mehr: Mit getrockneten «Öpfel», «Birä» und «Trubä» hat die Restaurantabteilung im Coronajahr ihr Sortiment erweitert. «Da wir keine externen Gäste mehr bedienen konnten, setzten wir verstärkt auf unsere Eigenprodukte und konnten so eine sinnstiftende Arbeit für mehrere Personen sichern», sagt Haller. Dies wird nun fortgesetzt und nach Plan mit weiteren Früchten wie zum Beispiel Ananas erweitert. Auch ein hauseigener «Öpfelsaft» und ein «Iistee» sind entstanden.

Für all diese Produkte soll in den nächsten Wochen ein Verkaufsladen anschliessend ans Restaurant eröffnen. Dort werden die Mitarbeitenden ihre Produkte selbst dem Kunden verkaufen. Im Mai wird zudem ein Onlineshop entstehen, über den man in der ganzen Schweiz Produkte vom «Usblick» kaufen kann.

Die Apfelringe, in Handarbeit produziert und abgefüllt, sind bald auch im Onlineshop erhältlich. Bild: PD

Bei der Produktion der Lebensmittel wird sehr viel von Hand gemacht. Dazu sagt Haller:

«Es geht hierbei nicht um maximale Effizienz, sondern darum, dass unsere Leute sich persönlich einbringen können.»

Das merke man den Produkten an. «Hinter jedem steht ein Mensch mit einer ganz eigenen Geschichte.»

Dies wird deutlich, wenn man die farbigen Etiketten der Produkte näher betrachtet. In feiner, schwarzer Schrift steht ein Vorname; jener der Person, die hinter dem Produkt steht, es verarbeitet hat und dafür bürgt. Ein Zeichen, das klarer nicht sein könnte: Bei Brüggli steht nicht das Unternehmen oder die Leistung im Vordergrund, sondern ganz allein das Individuum.