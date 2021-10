Kinderwoche der Romanshorner Kirchen

Romanshorn Freunde fürs Leben finden Seit Jahren ist sie ein Fixpunkt in den Herbstferien: Auch diesmal besuchen 120 Schüler die Kinderwoche der Kirchen. Markus Bösch 12.10.2021, 16.57 Uhr

Mit einem Theater werden die Kinder in eine biblische Geschichte eingeführt. Bild: Markus Bösch

Am Morgen geht es jeweils los mit Singen oder mit Aktivitäten und Workshops: Die jüngeren Kinder bis zur dritten Klasse singen, klatschen und bewegen sich im evangelischen Kirchgemeindehaus und lassen sich dann durch ein Theaterstück in eine biblische Geschichte entführen. Die älteren bis zur sechsten Klasse sind nebenan im Saal der Methodisten aktiv, bevor sie in den Genuss der Theaterszenen kommen.

«Es dreht sich alles um die Abenteuer des alttestamentlichen Daniel, der zusammen mit seinen Freunden damals die Treue und Freundschaft von Gott erfahren hat. Dies sollen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Kinderwoche so erleben», sagt Diakon Heiner Bär. Er ist Teil einer sechsköpfigen Spurgruppe, die in diesem Herbst die Kinderwoche auf die Beine gestellt hat. Und selbstverständlich gehört ein Corona-Schutzkonzept dazu: So sind zum Beispiel die zwei Altersgruppen strikt getrennt, und für Leitende über 16 Jahre gilt die Zertifikatspflicht.

Gute Stimmung

Das Angebot der Romanshorner Kirchen stösst seit Jahren auf ein grosses Echo: 120 Kinder sind es diesmal, die an den Morgen dieser fünf Tage mit dabei sind. Betreut werden sie von 70 Minileiterinnen und Minileitern. Und auch diese engagieren sich teilweise seit mehreren Jahren. Während an den ersten zwei Tagen das Kennenlernen in den Gruppen und sportliche Aktivitäten Schwerpunkte sind, dürfen die Kinder am Mittwoch und Donnerstag aus zehn Workshops auswählen.

Am Freitag bildet dann ein Kinderfest mit Theater, Spiel, Spass und Musik den Abschluss einer abwechslungsreichen Woche. «Da herrscht dann jeweils eine richtig gute Stimmung, so ähnlich wie nach einem Lager. Viele sagen, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen wollen», sagt Bär.