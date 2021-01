«Natürlich sind wir traurig»: Der geplante Glacégarten auf der Romanshorner Hafenpromenade muss warten

Das Wiener Kaffee Franzl in Romanshorn eröffnet den Zweigbetrieb am See erst im nächsten Jahr. Und ob Urs Schmidhauser gleich daneben schon in diesem Winter mit seinem Fondue Chalet starten kann, ist unsicher.