ROMANSHORN Evangelische Kirchgemeinde will den «Grünen Güggel» Seit einem halben Jahr wird das Umweltmanagementlabel «Grüner Güggel» aufgegleist. Eine Arbeitsgruppe erarbeitet konkrete Massnahmen mit dem Ziel, das Label innert zwei Jahren zu bekommen. Markus Bösch 16.03.2021, 11.30 Uhr

Diese Arbeitsgruppe «Grünen Güggel» (von links): Martina Brendler, Marco Bertschinger, David Züllig, Monika Visintin, Martin Nafzger und Gaby Zimmermann. Bild: Markus Bösch

Im September des vergangenen Jahres hat die Kirchenvorsteherschaft den Grundsatzentscheid gefällt: Die Evangelische Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach soll in etwa zwei Jahren das kirchliche Umweltlabel «Grüner Güggel» bekommen. Das Ziel soll gemeinsam mit den katholischen Kirchgemeinden Bischofszell und Steinebrunn erreicht werden.

Die Pfarrerin und Umweltbeauftragte Martina Brendler koordiniert dafür Aktivitäten einer Arbeitsgruppe:

«Ein Ziel ist es, die Kirchgemeinde noch mehr für Umweltthemen zu sensibilisieren.

Zudem soll laut Brendler das Bewusstsein wachgehalten werden, dass die Bewahrung der Schöpfung zu den Aufgaben der Christinnen und Christen gehört – genauso wie etwa Diakonie, Gottesdienste, Senioren- und Jugendarbeit.

Ebenfalls Mitglied in der Arbeitsgruppe ist das Vorsteherschaftsmitglied Martin Nafzger, dessen Ressort Liegenschaften für den «Grünen Güggel» relevant ist. Der Mesmer David Züllig hat den Bereich Energiewirtschaft im Blick, in dem mit Hilfe des sogenannten grünen Datenkontos eine Energiebilanz möglich wird. Marco Bertschinger kümmert sich um den Bereich Biodiversität. Dasselbe macht Monika Visintin, die in der Verwaltung tätig ist und als Erstberuf eine Ausbildung zur Gärtnerin machte. Projektbegleiterin Gaby Zimmermann begleitet und unterstützt den zweijährigen Prozess bis zur Zertifizierung. Das Ziel ist laut Zimmermann bei allen dasselbe: Alle sind mit dabei, weil sie sich für den Umweltschutz engagieren wollen.

Nächste Schritte sind klar

Von den zehn zu absolvierenden Stationen sind die ersten zwei abgeschlossen: Die Orientierung, die Umfrage unter den Mitarbeitenden, und die Einrichtung des Datenkontos wurden bereits umgesetzt.

Die nächsten Schritte sind laut Brendler schon klar. Themenbereiche wie Abfall, Recycling sowie Biodiversität seien bereits in Arbeit. Dasselbe gilt für ein erweitertes Organigramm sowie die Schöpfungsleitlinien:

«Mit den Schöpfungsrichtlinien haben wir uns zu fragen, warum es theologisch angesagt ist, den ‹Grünen Güggel› einzuführen.»

Alle Gebäude und die Umgebung werden laut Brendler unter dem Aspekt des Umweltschutzes angeschaut. Es werde eine Bestandesaufnahme gemacht, um daraus Schlussfolgerungen für das Umweltprogramm zu ziehen.