Vermieter muss wegen fremder Baustelle Mietzins reduzieren

Romanshorn «Es war der Horror» – Mieterin klagt über Lärm – Vermieter muss wegen fremder Baustelle den Mietzins reduzieren Wo gebaut wird, entsteht Lärm. Dies kann für Anwohner enorm störend sein. So ein Fall ereignete sich kürzlich in Romanshorn. Eine Mieterin verlangte wegen des Lärms eine Mietzinsreduktion. Doch muss der Vermieter darauf eingehen, obwohl dieser mit der Baustelle nichts zu tun hat? Ein Jurist von der HSG klärt auf. Luca Hochreutener 13.08.2021, 05.15 Uhr

Franco Gazzis Mieter litten sehr an den Bauarbeiten auf dem Fatzer-Areal. Bild: Markus Bösch

Franco Gazzi ist Eigentümer eines Dreifamilienhauses an der Kindergartenstrasse in Romanshorn. «Meine Mieter sind durchwegs zufrieden», sagt er. «Es ist eine schöne Gegend.» Doch als die Firma Manser Group AG im Februar mit der Überbauung des Fatzer-Areals begann, sank die Lebensqualität seiner Mieter drastisch.

Immense Lärmbelastung

Franco Gazzi Bild: PD

«Über drei Monate hinweg hörte man den Baulärm», sagt Gazzi. Es sei der Horror gewesen, hat man ihm gesagt. Nicht nur seine Mieter beschwerten sich über Lärmemissionen. «Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Häuser beklagten sich», sagt Gazzi.



Doch der Lärm war nicht das einzige Problem. «Die grossen Maschinen lösten beim Abbruch der Betonmauern sehr starke Erschütterungen aus», sagt Gazzi. Diese seien so stark gewesen, dass sie an seinem Gebäude Spuren hinterliessen. «Es haben sich Risse an im Mauerwerk und an Wänden gebildet», sagt er.

Eine Mieterin habe sich besonders laut beschwert. «Die Frau war zu der Zeit im Homeoffice und konnte aufgrund des Lärms kaum arbeiten», sagt er. Schliesslich habe sie von ihm eine Mietzinsreduktion gefordert. Und dies, obwohl Gazzi für den Baulärm in keiner Weise verantwortlich war.

Die Verantwortlichen der Baustelle konnte Gazzi nur bezüglich der Risse in den Wänden belangen. «Ich habe alles protokollieren lassen», sagt er. Diesbezüglich stehe er mit den Verantwortlichen noch in Kontakt. Für die Lärmstörungen werde die Baufirma allerdings nicht aufkommen. Auf seine Anfrage antworten diese: «Wir verfügen über ein baubewilligtes Projekt mit Freigabe zum Abbruch und Erstellung der Neubauten.»

«Der Rückbau der bestehenden Liegenschaft fand absolut im Rahmen des Normalen statt.»

Der Stadt ist nichts Gegenteiliges bekannt. «Wir wurden während der Abbrucharbeiten bezüglich Lärm nicht kontaktiert», sagt deren Kommunikationsverantwortlicher Rolf Müller. Somit habe die Stadt keine Veranlassung für eine diesbezügliche Intervention gehabt.

Das Handeln seiner Mieterin kann Gazzi gut nachvollziehen. «Ich werde allen meinen Mietern eine einmalige Entschädigung leisten», sagt er.

«Ich begreife meine Mieterin.»

Dennoch stellt sich die allgemeine Frage: Muss ein Vermieter für die Unannehmlichkeiten einer Baustelle aufkommen, mit der er überhaupt nichts zu tun hat?

Die Sachlage ist eindeutig

Prof. Dr. Arnold Rusch, Dozent an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Prof. Dr. Arnold Rusch ist ständiger Dozent für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St.Gallen. Er kann die Frage beantworten: «Eine Mietzinsherabsetzung erfolgt verschuldensunabhängig», sagt Rusch. «Somit kann ein Mieter auch dann eine Mietzinsherabsetzung verlangen, wenn der Vermieter mit der lärmverursachenden Baustelle nichts zu tun hat.» Die genannte Situation sei vergleichbar mit Fluglärm. «Der Vermieter kann auch dafür nichts», sagt Rusch. «Der Mieter kann dennoch eine Mietzinsherabsetzung geltend machen.»

Anders sehe es aus, wenn die Mieterin durch die Baustelle einen Schaden erlitten hätte. «Schadenersatz gibt es nur verschuldensabhängig», sagt Rusch. «In dem Falle kann sie den Vermieter nicht haftbar machen, wenn dieser mit der Baustelle nichts zu schaffen hat.»