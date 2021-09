Gemeindeversammlung: Romanshorner blitzt mit Kritik ab

Romanshorn Er fühlt sich verschaukelt: Kanton Thurgau und Verwaltungsgericht lassen einen Stimmbürger wegen eines Verfahrensfehlers auflaufen Nach Meinung von Hansruedi Bachmann war die Durchführung der ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Romanshorn zum Rahmennutzungsplan im letzten Juli unzulässig. Mit seiner Beschwerde ist er jedoch abgeblitzt. Schwer tut sich der ehemalige FDP-Präsident vor allem mit der Begründung. Markus Schoch Jetzt kommentieren 29.09.2021, 04.30 Uhr

Hansruedi Bachmann vor der evangelischen Kirche, wo die ausserordentliche Gemeindeversammlung zum Rahmennutzungsplan stattfand. Bild: Markus Schoch

Hansruedi Bachmann wusste, dass seine Erfolgschancen im Thurgau und wahrscheinlich auch in Lausanne beim Bundesgericht gering sein würden. «Mein Anwalt hat mir gesagt, dass sie unter zehn Prozent liegen.» Er war deshalb fest entschlossen, nötigenfalls an den Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg zu gelangen, um zu seinem Recht zu kommen.

Doch Bachmann musste bald einsehen, dass er auch dort auf keine Hilfe hoffen kann. Denn das zuständige Departement in Frauenfeld und später das Verwaltungsgericht liessen ihn wegen eines Formfehlers auflaufen. Bachmann sagt:

«Ich bin extrem befremdet und enttäuscht.»

Und deshalb hat er jetzt auch den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt, einige Wochen nach Abschluss des Verfahrens. «Es ist verheerend, was mir passiert ist. Und das in der Schweiz, die so grosse Stücke auf ihre Bürgerrechte hält.» Nur wisse gar niemand, dass es damit gar nicht immer so weit her sei, wie sein Fall zeige.

Grünflächenziffer ist für ihn ein grosses Übel

Der ehemalige Präsident der FDP-Ortspartei tut sich äusserst schwer mit dem neuen Rahmennutzungsplan der Stadt. Dazu gehören das Baureglement sowie der Zonen- und Schutzplan. Als schlecht beurteilt Bachmann vor allem die Einführung der sogenannten Grünflächenziffer als Ersatz für die Ausnützungsziffer. Die Umstellung entwertet seiner Meinung nach viele Einfamilienhäuser beziehungsweise werde deren Besitzer teuer zu stehen kommen.

Bachmann war deshalb entsetzt darüber, dass die Stadt den in seinen Auswirkungen so wichtigen Rahmennutzungsplan trotz Corona an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 2. Juli 2020 zur Abstimmung bringen wollte – und nicht an der Urne. Sie habe damit all diejenigen Stimmbürger ihrer demokratischen Rechte beraubt, die aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus zu Hause geblieben seien. «Ich kenne einige», sagt Bachmann.

Ausgeschlossen seien vor allem diejenigen gewesen, die hauptsächlich von den Neuerungen betroffen seien: Ältere Personen mit Eigenheim, die sich besonders um ihre Gesundheit hätten Sorgen machen müssen. Zudem alle, die sich krank gefühlt hätten. Die Stadt habe sie ausdrücklich gebeten, die eigenen vier Wände nicht zu verlassen.

Verwaltungsgericht sagt: Beschwerde ist unbegründet

Bachmann reichte deshalb einen Tag vor der Versammlung beim Kanton eine Rüge ein und wies zusätzlich mündlich an der Gemeindeversammlung darauf hin, dass er rechtliche Schritte eingeleitet habe. Wie erwartet, wies das zuständige Departement für Inneres und Volkswirtschaft die Beschwerde ab.

Mit der Begründung hatte Bachmann allerdings nicht gerechnet: Er sei zu spät gekommen. «Eine bei der Vorbereitung einer Gemeindeversammlung erkannte Rechtsverletzung muss sofort und darf nicht erst an der Gemeindeversammlung selbst gerügt werden», heisst es im Urteil.

Wegen dieses Formfehlers trat das Departement zwar auf die Eingabe Bachmanns ein, wies sie jedoch ab. Gleiches widerfuhr ihm beim Verwaltungsgericht, an das er den Fall zur Neubeurteilung weiter zog. Die Beschwerde sei unbegründet, weshalb sie auch materiell abzuweisen sei, heisst es im Urteil.

Bachmann hatte seine Eingabe mit Hilfe eines Anwaltes nachträglich mit Kritik an der Versammlung ergänzt. Einerseits bemängelte er die Durchsetzung des Sicherheitskonzeptes, andererseits stiess er sich an seiner Meinung nach unzulässiger Beeinflussung der Stimmbürger durch Aussagen des Stadtpräsidenten beziehungsweise einzelner Stadträte.

Zurück bleibt grosses Unverständnis

Bachmann hat sich nach Rücksprache mit diversen Anwälten schliesslich schweren Herzens entschieden, die Sache auf sich beruhen zu lassen.

Hansruedi Bachmann. Bild: Markus Schoch

«Es hätte keinen Sinn gehabt, weiter zu machen.»

Geblieben ist bei ihm ein grosses Unverständnis darüber, wie der Rechtsstaat mit seinen Bürgern umgeht. Er sei vor der Gemeindeversammlung im letzten Sommer in den Ferien gewesen und habe erst nach seiner Rückkehr von den Plänen der Stadt mit dem Sicherheitskonzept erfahren. «Ich habe dann sofort gehandelt und mit den zuständigen Stellen beim Kanton Kontakt aufgenommen.»

Er sei im Glauben gewesen, noch rechtzeitig reagiert zu haben, was ein Irrtum war. Bachmann fragt sich, wann er hätte aktiv werden müssen, um verfahrenstechnisch alles richtig zu machen. «Leider weiss ich es bis heute nicht, da sich weder der Kanton noch das Verwaltungsgericht dazu geäussert haben.»

Es könne doch nicht sein, dass ein Stimmbürger in diesen Zeiten mit so vielen Ungewissheiten und ständig ändernden Vorschriften ins Leere laufe, weil er keine juristische Ausbildung habe und die Fristen nicht kenne. Er sei davon ausgegangen, dass er auf jeden Fall auf der sicheren Seite sei, wenn er an der Gemeindeversammlung eine Rüge anmelde.

Die Pläne sind bereits seit Februar bekannt

Dass der Rahmennutzungsplan an einer Gemeindeversammlung zur Abstimmung kommt, kommunizierte die Stadt erstmals im Februar dieses Jahres. Anfang April gab sie das Datum bekannt. Am 25. Juni informierten die Verantwortlichen schliesslich über das Schutzkonzept. Erst da beziehungsweise ein paar Tage später schrillten bei Hansruedi Bachmann die Alarmglocken.



Ganz abgeschlossen ist das Kapitel für ihn noch nicht. Denn er hat auch Einsprache gegen einzelne Punkte im überarbeiteten Rahmennutzungsplan eingereicht. Grosse Hoffnungen auf Veränderungen macht er sich allerdings nicht.

«Es wird vermutlich alles abgewiesen.»

Tröstlich ist für ihn immerhin, dass ihm das Verwaltungsgericht nicht unterstellt, mutwillig das Verfahren verzögert oder rechtsmissbräuchlich gehandelt zu haben. «Es ist aber ein schwacher Trost.»

Abstimmung Rahmennutzungsplan Knapper Entscheid 162 Stimmbürger besuchten im Juli 2020 die ausserordentliche Gemeindeversammlung, als es um den neuen Rahmennutzungsplan ging. Die Abstimmung war relativ knapp: 88 Personen sagten Ja zur Vorlage, 60 Nein. Neun Personen fochten den Entscheid beziehungsweise die Durchführung der Versammlung in Zeiten der Pandemie mit Rekursen an. Der Kanton wies alle ab. Hansruedi Bachmann liess sich davon nicht beeindrucken und gelangte ans Verwaltungsgericht, wo er allerdings ebenfalls abblitzte, wie die Stadt Mitte August mitteilte, ohne seinen Namen zu nennen. Unterdessen sind beim kantonalen Departement für Bau und Umwelt die bis dahin sistierten Rekursverfahren zu abgewiesenen Einsprachen materieller Art angelaufen. (mso)

