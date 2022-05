Naturschützer bauen Wieselburg in Romanshorn

Romanshorn Eine Burg für das Wiesel: Naturschützer bauen Unterschlupf in Oberhäusern Mitglieder des Vogel- und Naturschutz Romanshorn haben in der Nähe des Waldes Holz zusammengetragen, damit sich das Wiesel hier niederlässt. Markus Bösch 16.05.2022, 16.22 Uhr

Landwirt Ernst Züllig (rechts) und Mitglieder des Vogel- und Naturschutz Romanshorn bauen eine Wieselburg. Bild: Markus Bösch

Die Aktion macht gleich in doppelter Weise Sinn: Zusammen mit Ernst Züllig legten Mitglieder des Vogel- und Naturschutz Romanshorn Hand an in Oberhäusern, nahe einem Waldstück. Am Freitagabend bauten sie eine sogenannte Wieselburg.