Fasnachtsgottesdienst in Romanshorn

Romanshorn Ein nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag: «Wie wäre es mit der Kirche als Werbeträger für BMW oder McDonald's?» Am Sonntag feierte die katholische Kirchgemeinde einen Fasnachtsgottesdienst. Gemeindeleiterin Anne Zorell machte sich dabei Gedanken über neue Einnahmequellen. Markus Bösch 01.03.2022, 16.54 Uhr

Die Romis Näbelhorner vor der Kirche. Bild: Markus Bösch

Der Einmarsch der Russen in die Ukraine überschattete den Fasnachtsgottesdienst am Sonntag in der katholischen Kirche. Sie sei fassungslos über den «Krieg zum Machterhalt», sagte Gemeindeleiterin Anne Zorell. Es brauche Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, aber auch Gebete und Unterstützung. So wie es im Fasnachtslied heisst, «wenn die zusammen essen, die (eigentlich gar keine) Feinde sind».