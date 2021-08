ROMANSHORN «Du darfst stolz auf dich sein» – Romanshorn empfängt Athletin Yasmin Giger nach Olympia Yasmin Giger war an den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Die Stadt Romanshorn empfing sie am Wochenende auf der Schlossterrasse. Und das mit vielen lobenden Worten. Markus Bösch 23.08.2021, 11.45 Uhr

Auf der Schlossterrasse (von links): Vizestadtpräsident von Romanshorn Philipp Gemperle, Olympiateilnehmerin Yasmin Giger und Thurgauer Sportchef Martin Leemann. Bild: Markus Bösch

Der Chef des Thurgauer Sportamtes Martin Leemann war des Lobes voll, als er am offiziellen Empfang in Romanshorn die junge Sportlerin Yasmin Giger vorstellte: «Mit deinen erst 21 Jahren, hast du bereits 19 Schweizer-Meister-Titel, 13 Schweizerrekorde inne», führt er begeistert an. «Du hast 20 Mal an Europa- und Weltmeisterschaften und jetzt an den Olympischen Spielen teilgenommen und dabei sechs Medaillen gewonnen.» In diesem Jahr habe sie erfolgreich die Schweiz – und damit auch Romanshorn – an den Olympischen Spielen vertreten. «Vielleicht ist es ja die Bodenseeluft, die dich zu dem gemacht hat, was du heute bist», lacht Leemann. Vonseiten der Stadt gratulierte ihr der Romanshorner Vizestadtpräsident und Stadtrat für Ortsplanung und Baurecht Philipp Gemperle.

Giger sticht nicht nur im Sprint heraus

Angefangen hat Yasmin Giger mit Ballett und Geräteturnen. Auch heute ist sie noch vielseitig begabt. Das zeigen ihre Schweizer-Meister-Titel, die sie unter anderem im 300-Meter-Hürdenlauf, dem Speerwerfen und im Siebenkampf geholt hat. Heute trainiert sie beim LC Zürich, steht mit der Weltspitze an der Startlinie und absolviert zudem noch die Berufsmaturität: «Du darfst stolz auf dich sein, sowohl auf deinen Optimismus, den du ausstrahlst, als auch auf deine Fokussierung, mit der du jeweils an den Start gehst», so Leemann.

Die so geehrte Sportlerin bedankte sich für das grosse Lob. Anschliessend richtete sie den Dank an ihre Familie. «Es ist ein Segen, dass ich gesund an diesen Wettkämpfen teilnehmen kann», sagt Giger. In Tokio habe es sie sehr gefreut, dabei zu sein. Besonders eindrücklich sei für sie der Teamspirit gewesen. «Und ja, um vorne mitzulaufen, braucht es Disziplin. Man muss sein Bestes geben und daran Spass haben», sagt sie. Nach den kommenden Einsätzen – unter anderen an der «Weltklasse Zürich» – freue sie sich auf die Zeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen und auf das unbeschwertere Essen.