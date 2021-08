Seegras in Romanshorn im Bodensee

Romanshorn Drei Traktorenanhänger Seegras auf den Kompost: «Die Kursschiffe hätten sonst ein Problem» Letzte Woche wurde von Mittwoch bis Freitag am Romanshorner Seebecken Seegras aus dem Wasser gefischt und abtransportiert. Robin Bernhardsgrütter 17.08.2021, 17.30 Uhr

Das Seegras im Romanshorner Seebecken wird abgefischt und verladen. Bild: Helio Hickl

Wer in Romanshorn in den letzten Wochen am See spazieren ging, dem ist mit Sicherheit auch das Seegras im Hafen aufgefallen. «Die Schiffe schneiden mit ihren Antriebspropellern das Gras ab oder wickeln es auf. So schwimmt es im Bodensee und wird schliesslich durch die Wellen in den Hafen geschwemmt», sagt Beat Zaugg, stellvertretender Hafenmeister in Romanshorn.