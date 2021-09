Romanshorn: Mayer's Kulturbad erstmals mit sieben Künstlern

Romanshorn Drei Meter Platz für jeden: Warum sieben Künstler gemeinsam ins Kulturbad gehen Die eher kleine Galerie Mayer's altes Kulturbad plant eine neue Art der Ausstellung: Anstatt wie bis anhin einer werden am Wochenende gleich sieben Künstler ihre Werke präsentieren. Markus Bösch 07.09.2021, 11.32 Uhr

Albert Mayer und Gerda Leipold tragen die Kunstwerke in die Galerie Mayer's Kulturbad in Romanshorn. Bild: Markus Bösch

Bis anhin waren es meistens Einzelausstellungen. Am 12. September wird eine neue Idee umgesetzt. An der Vernissage der Galerie Mayer's Kulturbad vom kommenden Sonntag sind die Werke von fünf Künstlerinnen und zwei Künstlern zu sehen. «Ich habe mich gefragt, ob das überhaupt geht, Kunst siebenfach und das in unserer doch kleinen Galerie», sagt Gerda Leipold. Seit 2013 organisiert sie mit Albert Mayer Ausstellungen an diesem geschichtsträchtigen Ort. Sie denke, dass es funktioniert.

Die einzelnen Künstler haben den Raum gesehen, auch den Platz, den sie zur Verfügung haben – nämlich etwa drei Meter. «Alle waren inspiriert, von der Idee ‹Kulturbad› und vom Thema ‹Wasser und Romanshorn, Romanshorn am Wasser›.»

«Dieses Thema hat sich irgendwie

einfach so ergeben.»

Die beteiligten Ursula Anna Engler, Rosmarie Abderhalden, Andrea Zahler, Silvia Gysi Winter und Philine Brun sowie Urs Müller und David Busch haben ihre Künstlerateliers allesamt an der Reckholdernstrasse 13. Einige arbeiten nur dort, andere wohnen auch gleich da.

Die Romanshornerin Ursula Anna Engler hat sie zu dieser Idee zusammengebracht, und hat das Ganze mit Gerda Leipold und Albert Mayer aufgegleist. Der Bogen der Werke spannt sich in grosser Vielfalt von Crossmedia über Installationen und Objekte bis hin zur klassischen Malerei. Einiges wird im Kulturbad an den Wänden hängen, anderes aufgestellt oder am Boden liegend zu sehen sein. Die Türen zur Ausstellung öffnen sich erstmals am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr.