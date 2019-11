Romanshorn: Die Primarschule darf sanieren Die Budgets der Primar- und Sekundarschule sind genehmigt. Zudem kann die Primarschule die alte Turnhalle umbauen. Markus Bösch 28.11.2019, 15.30 Uhr

Knapp 500'000 Franken kostet die Sanierung des Untergeschosses der alten Turnhalle in Romanshorn. Bild: Andrea Stalder

Im Jahr 1901 wurde die alte Turnhalle an der Schulstrasse 1 gebaut. Die Werkräume sind bald hundertjährig, in den 1970er-Jahren erfolgte der Einbau der Garderoben. Jetzt soll das Untergeschoss des Gebäudes saniert werden, was 490'000 Franken kosten wird. Der Architekt Alp Özozan stellte an der Schulversammlung das Projekt vor, das sowohl Haustechnik, Brandschutz als auch Erneuerung der Werkräume und Garderoben beinhaltet.