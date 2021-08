Erfolgreiches erstes Töfflitreffen in Romanshorn

Romanshorn Die Premiere ist gelungen: Das erste Töfflitreffen hat die Erwartungen der Organisatoren übertroffen Es hatte nicht Platz für alle, die gerne mit ihrem Zweitakter aufs Gelände des Autobau gefahren wären. Einige mussten ihren Puch oder Sachs draussen abstellen. Die Zeichen stehen gut für eine Zweitauflage des Anlasses. Markus Schoch 09.08.2021, 04.30 Uhr

Bereit für die Rundfahrt durch den Oberthurgau. Bild: Tobias Garcia

«Es ist schon fast sensationell», sagte Urs Stoller kurz vor Mittag. Und ähnlich tönte es bei Michael Zanetti. «Wir sind sehr zufrieden. Es läuft äusserst gut für eine Premiere.» Die beiden haben zusammen mit Christian Zanetti und Alex Spohn am Sonntag das erste Töfflitreffen in Romanshorn organisiert. Der Andrang war trotz verhangenem Himmel und kurzem Nieselregen zwischendurch gross. Es hatte am Schluss sogar zu wenig Platz für alle, die spontan gekommen waren. Sie mussten ihr Töffli draussen vor dem Autobau abstellen. Die Obergrenze lag bei 333 Teilnehmern und 167 Besuchern. So musste niemand eine Maske tragen, was den Organisatoren wichtig war. Stoller sagte:

Urs Stoller. Bild: Tobias Garcia

«Wer ein Töffli fährt, liebt die Freiheit.»

Der Aufwand sei enorm gross gewesen, sagte Zanetti. Insgesamt standen am Sonntag rund 50 Personen im Einsatz. Und auch die Vorbereitung des Anlasses war zeitintensiv. Doch es habe sich gelohnt, waren sich Zanetti und Stoller einig. «Wir haben bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen.» Auch die Rechnung dürfte aufgehen. Es sehe so aus, als ob es am Schluss eine schwarze Null geben könnte, sagte Stoller. Damit stehen die Chancen für eine Zweitauflage nicht schlecht. «Das ist unser Ziel», sagte Zanetti.

Gemeinsame Ausfahrt

Bereits zur Rundfahrt durch den Oberthurgau. Bild: Tobias Garcia Liebesbekenntnis zur Schweiz und zum Kanton St. Gallen auf dem Schutzblech. Bild: Tobias Garcia Die Freunde alter Motorräder drehen auf dem Rundkurs des Autobau ihre Runden. Bild: Tobias Garcia Das Organisationskomittee: Michale Zanetti, Alex Spohn, Christian Zanetti und Urs Stoller. Bild: Tobias Garcia Ein Töffli mit Waffenholster vorne am Lenkrad. Bild: Tobias Garcia Bekenntnis auf dem Rücken: Geboren, um frei zu sein. Bild: Tobias Garcia Ein Hingucker: Ein Töffli der exklusiven Art. Bild: Tobias Garcia Auch Frauen können sich für Töffli begeistern. Bild: Tobias Garcia Anstossen auf einen gelungenen Anlass. Bild: Tobias Garcia Ein Töffli mit Thurgauerfahne. Bild: Tobias Garcia Ein Töfflibueb durch und durch. Bild: Tobias Garcia Besucher säumen den Strassenrand bei der Ausfahrt der Töfflibuebe. Bild: Tobias Garcia Der Fuchsschwanz darf nicht fehlen. Bild: Tobias Garcia Ein Töffli mit langer Gabel und auffälligen Rädern. Bild: Tobias Garcia An diesem Töffli ist nicht nur die Farbe speziell. Bild: Tobias Garcia

Das Publikum war bunt gemischt, so wie die Töffli. Die einen Maschinen sahen aus wie neu, andere hatten Rost angesetzt. Es gab solche im Originalzustand und solche mit langem Lenker, grossen Lampen oder speziellen Stossdämpfern. Zum Programm gehörte eine gemeinsame Ausfahrt durch den Oberthurgau. Die Freunde alter Motorräder präsentierten auf dem Rundkurs des Autobau diverse Raritäten.