Neue Online-Plattform für die Hafenstadt

Romanshorn Die Hafenstadt hat eine neue Online-Plattform – künftig können die Bürgerinnen und Bürger stärker in politische Prozesse eingebunden werden Kürzlich konnte sich die Bevölkerung ein Bild des Partizipationsprojektes «Zukunft Hafenstadt» machen. Bereits sind erste Ideen zur Entwicklung der Stadt eingegangen. Die Plattform wird am 1. Februar aufgeschalten. 27.01.2022, 17.48 Uhr

Ideen entstehen künftig nicht nur im Stadthaus. Reto Martin

Kürzlich waren die Romanshornerinnen und Romanshorner eingeladen die neue Onlineplattform «Zukunft Hafenstadt» von der Fachhochschule Ostschweiz und der Hafenstadt kennenzulernen, die am 1. Februar aufgeschalten wird. Die Workshop-Teilnehmenden begrüssten die Idee einer stärkeren Einbindung der Bevölkerung und erarbeiteten für die Startphase Ideen, warnten aber auch vor zu hohen Erwartungen. Mehrfach genannt wurden beispielsweise die Stärkung des Langsamverkehrs und die Beruhigung des Verkehrs rund um den Hafen sowie Ladestationen für Autos und Velos. Gewünscht wurde weiter eine Belebung des Zentrums, die Ansiedlung von Läden, eine höhere Attraktivität im Tourismus sowie Begegnungszonen. Zudem wurden Bedürfnisse nach mehr Transparenz bei der Bauplanung der Körperschaften, vermehrter Vereinszusammenarbeit, Baumschutz, sichtbarerer Kultur oder Verwendung von gendergerechter Sprache geäussert.

Stadtpräsident Roger Martin bedankte sich. «Genau das braucht es, damit die Plattform eine Wirkung erzielen kann.» Er sicherte die sorgfältige Prüfung aller bisherigen und künftige Bedürfnisse zu, machte aber auch deutlich, dass dies eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werde. Ebenfalls sei wichtig, dass Einwohnende auch analog am Prozess teilnehmen könnten. In der ersten Phase etwa mit der Einreichung von Bedürfnissen per Post. Das Formular kann bereits jetzt heruntergeladen werden. (red)

Weitere Information zu «Zukunft Hafenstadt» unter www.romanshorn.ch/zukunft