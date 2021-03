Romanshorn Die Hafenstadt gleist die Jugendarbeit neu auf Romanshorn schafft eine Stelle für aufsuchende Jugendarbeit und verlängert die Versuchsphase für die offene Jugendarbeit. Der Jugendraum ist wieder offen. 11.03.2021, 16.37 Uhr

Die Jugendarbeit organisiert auch Fussballturniere. Bild: PD

(red) Im November 2020 sagten die Stimmberechtigten der Gemeindeversammlung Romanshorn Ja zu einem Antrag zur Erhöhung des Budgets für die Jugendarbeit ab 2021. Mit den zusätzlichen Mitteln soll die aufsuchende Jugendarbeit in das bestehende Rahmenkonzept integriert werden. Die Jugendkommission hat nun beschlossen, die Jugendarbeit neu aufzugleisen und die Stelle neu zu besetzen. Gesucht wird eine Fachperson mit Erfahrung in Sozialpädagogik oder soziokultureller Animation sowie in aufsuchender Jugendarbeit mit einem Pensum von 70 bis 80 Stellenprozenten. Ein Pensum von 30 Prozent für eine zusätzliche Person wird weitergeführt.