Romanshorn Die erste Zigi mit sieben, den ersten Joint mit zehn, den ersten Schuss Heroin mit 14: Ein ehemaliger Suchtkranker erzählt, weshalb er seine Mutter umbringen wollte Eine Drogenszene wie im Film «Suot tschêl blau» gab es in den 80er-Jahren auch in Romanshorn: Ein Hochbegabter mit dunkler Vergangenheit erinnert sich. Annina Flaig 08.12.2020, 18.30 Uhr

Der 50-jährige Ralph Riedener im Park neben der alten Kirche, wo er früher Drogen verkaufte. Vor 35 Jahren war er einer von schätzungsweise 200 Heroinabhängigen in Romanshorn. Bild; Donato Caspari

Ein siebenjähriger Bub sitzt auf einem Steinboden und friert. Er ist nackt. Es ist dunkel. Der Bub heisst Ralph Riedener. Es passiert immer wieder, dass er von seiner Mutter Schläge kassiert und in den Keller gesperrt wird – acht Stunden lang. Er weint nicht. «Irgendwann hatte ich keine Tränen mehr», erinnert sich der heute 50-jährige Romanshorner. Das Geschehene liegt über 40 Jahre zurück. Doch Ralph Riedener erzählt, als wäre es gestern gewesen, davon, wie er im Keller Spinnen fängt und wartet und hofft, dass er irgendwann stärker sein wird als seine Mutter.

Die gebürtige Österreicherin, welche im Zweiten Weltkrieg selbst Schreckliches erlebt hatte, bestraft ihren Buben für alles Mögliche, meistens fürs Zigarettenrauchen. Doch Ralph hörte nicht auf.

«Ich wollte nicht, dass sie gewinnt.»

Das Rauchen wird Teil seiner Rebellion. Diese entwickelt sich schlimm: Einmal versucht er, sie zu töten. Mit Wechselstrom. «Es hat nicht funktioniert. Zum Glück.»

Im Alter von 14 Jahren nimmt er bereits harte Drogen

In seiner Jugend wurde Ralph Riedener heroinabhängig. Doch es sind nicht die Einstiche in seinem Arm, nicht die Drogen-Flashes oder die blassen Gestalten, die ihm als erstes in den Sinn kommen, wenn er heute aus seiner bewegten Vergangenheit erzählt. Es sind die dunklen Stunden im Keller. «Bei mir ist das eine untrennbar mit dem anderen verbunden», sagt er nur.

Der Mann mit den langen weissen Haaren und einem Körper voller Tattoos sitzt auf einer grünen Parkbank neben der alten Kirche. Mit seinen Füssen schaufelt er im Kies Zigarettenstummel zusammen. Seine erste Zigi rauchte er mit sieben, den ersten Joint mit zehn. Während der Sekundarschulzeit begann er – im Alter von 14 Jahren – Heroin zu konsumieren. Zuerst schnupfte er, später rauchte er die Droge. «Aber da geht immer etwas verloren», erklärt er. Dafür war ihm der Stoff zu teuer. Mit 16 hing er an der Nadel. «Intravenös ist es am ergiebigsten.»

Sechs seiner Mitschüler sind an Drogen gestorben

Riedener war in Romanshorn nicht der einzige Schüler mit diesem Lebenswandel. «Damals sind halbe Schulklassen abgestürzt.» Er nimmt ein altes Klassenfoto aus den 80er-Jahren hervor. Darauf sind 20 Jugendlichen abgebildet. Alle lachen in die Kamera. Riedener beginnt zu zählen: 1,2,3,4,5,6 von ihnen seien gestorben. «Bei einigen weiss ich nicht, ob sie die Sucht überlebt haben.»

Die Erinnerung schmerzt. Beim Erzählen friert es ihn. In «Suot tschêl blau» finden sich Parallelen zu seinem Leben. Der Film, der aktuell im Kino läuft, zeigt die Heroinszene in Samedan in den 80er- und 90er-Jahren, welche im Dorf totgeschwiegen wurde. Auch in Romanshorn sei kaum darüber gesprochen worden. Riedener sagt:

Ralph Riedener. Bild: Donato Caspari

«Dabei war der Geruch von Heroin überall.»

Selbst einige der Banknoten, mit denen in Fachgeschäften bezahlt worden sei, hätten nach Heroin gerochen. Denn die Szene in der Hafenstadt, wo viele Fäden zusammen liefen, sei vergleichsweise gross gewesen. Riedener schätzt, dass von den damals rund 9'000 Einwohnern 200 heroinabhängig gewesen waren. «Es ging quer durch alle Schichten. Das war wie eine Seuche.»

In Zürich sah er einen guten Freund sterben

Riedener hat die meisten gekannt und viele später auf dem Platzspitz wieder getroffen. Die Bilder des Elends gingen um die Welt: Man suchte am ganzen Körper nach einigermassen intakten Venen und spritzte sich den «Sugar», wie die Junkies diese braune Brühe nannten, in die Achselhöhlen, die Füsse oder in den Hals. Der Romanshorner hat in der Zürcher Szene einen guten Freund sterben sehen. Es fällt ihm schwer, darüber zu reden, auch 30 Jahre später noch.

Wehmütig erhebt er sich von der Bank. Dieses Pärkli neben der alten Kirche war irgendwie schon immer ein Drogenumschlagplatz. Viele vermeiden es auch heute noch, im Dunkeln hier vorbei zu kommen. Riedener blickt hinunter zum See, wo nur noch vereinzelt Boote im Hafen liegen und ein paar Hündeler bei Eiseskälte ihre Runden drehen. Hier oben fühlt man sich erhaben. Das Geschehen ist auf Distanz. Ähnlich beschreibt der ehemalige Suchtkranke den Heroinflash:

«Es ist alles weit weg. Man ist wie in Watte gepackt. Unbesiegbar.»

Er setzte sich einen Schuss und las dann Goethe und Kant

Mit einem chinesischen Essstäbchen zwirbelt er sich seine weissen Haare zusammen und steckt sie hoch. Die überlange Haarpracht ist kein Trotz gegenüber dem spiessbürgerlichen Durchschnitt und der Mittelmässigkeit. Riedener tickt einfach anders. Als hier vor über 30 Jahren Grabstätten aufgehoben wurden, hat er Knochen eingesammelt und nach Hause getragen.

«Ich wollte die Anatomie studieren.»

In den 80er- und 90er-Jahren wurden in diesem Pärkchen die Drogen konsumiert, mit denen weiter unten in der «Sonne» gedealt wurde: Haschisch, Koks, Heroin.

Das Hotel Sonne war in den 80er Jahren Zentrum der damaligen Drogenszene in Romanshorn. Das Gebäude steht heute nicht mehr. Die Aufnahme stammt schätzungsweise aus den 60er oder 70er Jahren. Bild: PD/Museumsgesellschaft Romanshorn

Das alte Gasthaus gibt es nicht mehr. Es stand unweit des heutigen Restaurants Panem und war bekannt als Drogenhölle. Dies, obwohl die Wirtsleute immer wieder versuchten, die Suchtkranken loszuwerden. So hatten sie zum Beispiel kleine Löcher in die Kaffeelöffel gebohrt, sodass damit kein Heroin mehr aufgelöst werden konnte. Gemacht wurde es trotzdem. «Oben in den Zimmern.» Ralph Riedener kam jeweils nach Schulschluss hierher. «Ich habe mir einen Schuss gesetzt und dann Goethe und Kant gelesen.»

Seine Geld verdiente er als Dealer

Jahre später wurde bei ihm in der psychiatrischen Klinik in Münsterlingen eine Hochbegabung festgestellt. Seine Lehrer versuchten zu helfen, statt ihn von der Schule zu weisen. Dafür ist er ihnen bis heute dankbar. Daheim beherrschten Drogen das Familienleben.

«Wenn man bei uns zu Hause eine Schublade öffnete, lagen da Spritzen herum wie bei anderen Bleistifte und Scheren.»

Riedener verdealte Hasch, um sich seine Heroinsucht zu finanzieren. Die Drogen besorgte er sich in Rorschach und St.Gallen, um sie in Romanshorn zu verkaufen.

Im rechten Teil des rosafarbenen Gebäudes an der Alleestrasse befand sich früher das «Piccadilly». Auch dieses Lokal war lange als Drogenumschlagplatz bekannt. Bild: Annina Flaig

Die Szene weitete sich auch auf andere Restaurants aus, zum Beispiel das «International» an der Alleestrasse, das zwischenzeitlich auch «Piccadilli» («Pic») hiess. Diese Szene war so etwas wie eine Parallelwelt mit 200 Lebewesen, die ihre eigenen Gesetze hatten. Nach der Schule tauchte Riedener hier ab, machte die Runde und erkundigte sich, wer wieder Stoff brauchte. Mit der Zeit gelangen ihm sogenannte «Kommissionsgeschäfte». Zwei Kilogramm Hasch mussten ihm im Voraus bezahlt werden. Der 16-Jährige reiste dann im Zug nach Rorschach, um den Stoff zu besorgen, mit 14 000 Franken in der Westentasche.

Heute gibt es nur noch Cannabis-Milch und Guetzli

Riedener hat geschafft, was viele nicht mehr schaffen: Im Alter von 21 Jahren konnte er ein zweijähriges Methadonprogramm durch kalten Entzug beenden. Seitdem lebt er ohne Opiate und trinkt kaum Alkohol. Er hat die Zweitwegmatura gemacht und an der Uni Zürich vier Semester Biologie studiert, ohne Abschluss. Stattdessen begann er als Tätowierer zu arbeiten und machte sich in der Branche einen Namen. Jetzt, 26 Jahre später, will er seine zweite Leidenschaft zum Beruf machen: Seit kurzem erteilt er Gitarrenunterricht.

Er habe die Drogen aus seinem Leben verbannt – alle bis auf ein paar Cannabispflanzen, die auf seinem Balkon herumstehen. «Aus Nostalgiegründen», wie er sagt. Das Cannabis mischt er sich in seine Milch, oder er bäckt damit ein paar Guetzli. Er schmunzelt, wenn er merkt, wie wenig andere über die Parallelwelt wissen. «Guetzli backen», sagt er dann, «das passt doch zur Weihnachtszeit.»

Hinweis: Der Film «Suot tschêl blau – unter dem Engadiner Blau» läuft am Mittwoch, 9. Dezember, um 19.30 Uhr im Romanshorner Kino Roxy.