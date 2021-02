Romanshorn «Die Abbrucharbeiten sind im Gange»: Auf dem früheren Fatzer-Areal soll wieder Leben einkehren - geplant ist eine grosse Wohnüberbauung Die Manser Invest AG mit Sitz in Horn will zwei gewinkelte Bauten realisieren. Ziel ist es, dass die 101 geplanten Wohnungen bis im Herbst nächsten Jahres bezugsbereit sind. Gemäss Auskunft der Stadt ist gegen das Bauvorhaben eine Einsprache eingegangen. Tanja von Arx 12.02.2021, 16.05 Uhr

Einzig das Bürogebäude bleibt bestehen (vorne). Es wird saniert. Reto Martin

Auf dem ehemaligen Fatzer-Areal soll wieder Leben einkehren. Seit Jahren stehen die alten Fabrikhallen des Romanshorner Stahlseilherstellers leer, nachdem er seinen Sitz verlegt hat. Nun will die Manser Invest AG mit Sitz in Horn am besagten Ort eine Wohnüberbauung realisieren. Gemäss den Projektplänen sollen zwei gewinkelte, vier- respektive fünfgeschossige Bauten entstehen, der höchste Bau beim früheren Fatzer-Turm mit sieben Etagen (unsere Zeitung berichtete).