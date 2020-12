Romanshorn Der Umbau des Kornhauses für 42 Millionen Franken ist abgeschlossen: «Ich ziehe den Hut vor Peter Schnückel», sagt der Stadtpräsident Seit Freitag ist das ehemalige Lagerhaus öffentlich zugänglich. Im Erdgeschoss kann die Bevölkerung essen, trinken, feiern und Kunst auf eine neue Art geniessen. Markus Schoch 04.12.2020, 19.30 Uhr

Bauherr Peter Schnückel zeigt Besuchern das Restaurant «Pano». Bild: Reto Martin

Es ist riesig und fast einzigartig in der Schweiz. Vergleichbare Bauten finden sich sonst nur in den grossen Häfen von Basel, Hamburg oder Rotterdam. Jetzt ist das Kornhaus endlich öffentlich zugänglich, nachdem es ab 1871 lange als Lagerhalle gedient hatte und zuletzt während Jahrzehnten mehr oder weniger leer stand.

Das ehemalige Lagerhaus stand lange leer. Bild: Donato Caspari (20. Februar 2016)

Verschiedene Besitzer beziehungsweise Investoren bissen sich am dreigeschossigen Haus mit rund 10'000 Quadratmetern Fläche in den letzten 20 Jahren die Zähne aus. Peter Schnückel hat schliesslich geschafft, was ihm die wenigsten zutrauten.

Der Unternehmer kaufte 2015 die fast 150 Jahre alte Liegenschaft und reichte vor viereinhalb Jahren ein Baugesuch zur Umnutzung des denkmalgeschützten Zeitzeugen ein.

Peter Schnückel, Besitzer und Betreiber des Kornhauses in Romanshorn. Bild: Reto Martin

Der Stadtpräsident ist voll des Lobes

Nach einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren und einer Investition von 42 Millionen Franken konnte er am Freitag nun als Letztes das Erdgeschoss in Betrieb nehmen. Das Boarding-­House mit 38 Appartements im ersten Stock und die zwölf Lofts unter dem Dach sind bereits seit September fertig und teilweise schon bezogen.

Stadtpräsident Roger Martin sagt zur Belebung eines der wichtigsten Häuser in der Hafenstadt:

Stadtpräsident Roger Martin, Bild: Reto Martin

«Das Projekt ist für Romanshorn und insbesondere das Hafenareal eine enorme Aufwertung. Der Ausbau ist, soweit ich gesehen habe, sehr gelungen.»

«Und wir sind froh um eine grosse Attraktion mehr in Romanshorn. Vor dem Mut und der Pionierleistung von Peter Schnückel ziehe ich meinen Hut.»

Erlebnisgastronomie mit integrierter Weinbar

In der Kornkammer steht ein langer Tisch. Bild: Reto Martin

Einmalig in der Schweiz ist das House of Digital Art. Ein Besuch wert ist aber auch das «Pano», dessen Erlebnisgastronomie-Konzept sich an vielen Orten in Deutschland und Österreich bereits bewährt hat. In Romanshorn dazu kommen die Aussicht durch hohe Fenster auf den Hafen und ein über sechs Meter langer Eichentisch in der sogenannten Kornkammer über dem eigentlichen Restaurant.

Ein weiteres Extra ist die integrierte Bar beziehungsweise der Verkaufsladen der Firma Delinat, die einen Versandhandel mit Bioweinen betreibt und diese zusätzlich in sogenannten Depots direkt verkauft. Romanshorn ist der achte Standort in der Schweiz.

Multimedia-Festsaal mit Platz für 280 Personen

Der Festsaal bietet 280 Personen Platz. Reto Martin

Zur Vermietung steht ausserdem ein Multimedia-Festsaal mit Cateringküche für 280 Personen beziehungsweise 120 Personen bei Bankettbestuhlung. Es gibt eine mobile Bühne und Seeblick. Schliesslich stehen Touristen oder Festbesuchern auch sechs Ferienwohnungen mit eingezogener Galerieebene zur Verfügung.