Romanshorn will mehr fürs Klima und die Umwelt tun

Romanshorn Der Stadtrat will mehr fürs Klima und die Umwelt tun Die Behörde verstärkt ihr Engagement in diesen Bereichen. Ausserdem möchte sie die Energieversorgung sichern und die Kräfte bündeln. Das Ressort der zuständigen Stadträtin heisst neu Energie und Umwelt. 29.09.2021, 11.49 Uhr

Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet an der Aach. Bild: Markus Bösch

(red) Die Stadt sieht vor allem in zwei Feldern Handlungsbedarf: Einerseits bei der nachhaltigen Sicherung der Energieversorgung, andererseits bei Klima- und Umweltschutzfragen als integrierte Bestandteile davon. Deshalb bekommt das Ressort von Stadträtin Ursula Bernhardt ab 1. Januar 2022 einen neuen Namen: Es heisst Energie und Umwelt statt wie heute Versorgung und Entsorgung. Eine weitere Konsequenz ist die zeitgleiche Umbenennung und personelle Erweiterung der bisherigen Energiekommission mit erweitertem Aufgabenheft. Sie nennt sich künftig Energie- und Umweltkommission.

Stadträtin Ursula Bernhardt. Bild: Donato Caspari

«Alle Themen meines Ressorts sind mit zunehmender Komplexität miteinander verknüpft. Es ist darum richtig, spezifische Fragestellungen interdisziplinär zu beurteilen und Massnahmen aus dieser Gesamtschau zu formulieren», wird Bernhardt in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Ausgehend von der Gesetzgebung übergeordneter Klima- und Energieziele von Bund und Kanton soll Romanshorn eine ökonomische und ökologische Strategie über einen längeren Zeithorizont erarbeiten. Miteinbezogen werden Gesellschaft, Politik, Verwaltung und Energieversorgungsunternehmen.

Energiekonzept steht auf dem Prüfstand

Bereits heute finden sich Klimaschutz und ökologische Themen in den verschiedenen Planungsinstrumenten der Stadt sowie im Legislaturplan 2019–2023. So führt die Hafenstadt seit 2010 das Energiestadt-Label und fördert eine nachhaltige Energiepolitik und effiziente Ressourcennutzung. Grundlage dafür ist der vom Kanton 2015 genehmigte kommunale Energierichtplan 2020, der auf dem kommunalen Energiekonzept 2020 basiert. Dieses Energiekonzept soll von der Energie- und Umweltkommission überprüft werden. Ende Oktober wird der Stadtrat an einer Klausurtagung die Ziele und Strategien der künftigen Energie- und Umweltpolitik vertieft beraten.