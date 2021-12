Romanshorn Der Romanshorner Hafen steht praktisch leer – die Bauarbeiten für die neue Steganlage haben begonnen Es ist ein kurioses Bild: Die Stege im Boots- und Inselihafen wurden beinahe vollständig entfernt. Für die neue Saison soll den Hafenmietern und Gästen eine neue Anlage zur Verfügung stehen. Die Bauarbeiten begannen Anfang November. Luca Hochreutener 07.12.2021, 04.20 Uhr

Mit Hilfe der Schwimmplattform und des Krans wurde die alte Steganlage entfernt. Bild: Luca Hochreutener

«Der Hafen ist eine wichtige Visitenkarte für Romanshorn», sagt die Stadträtin für Freizeit und Sport Tamara Wiedermann. «Ausserdem ist er ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.» Und tatsächlich: Laut der Botschaft des Romanshorner Stadtrats zum Unterhalt der Steganlagen legen jährlich 3000 Gastschiffe mit 10'000 Gästen im Boots- und Inselihafen an. Schon länger hatte der Stadtrat im Sinn, die Steganlagen der beiden nebeneinanderliegenden Häfen zu sanieren. Im Februar 2020 erhielt er vom Volk die Erlaubnis für einen Kredit von 3,5 Millionen Franken. «Wir sind nach wie vor froh um die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler», sagt Wiedermann. Der Baustart war auf den ersten November geplant.

Tamara Wiedermann, Stadträtin für Freizeit und Sport. Bild: Reto Martin

Aufgrund des tiefen Pegelstands mussten die Arbeiten jedoch um eine Woche, auf den 26. Oktober, vorgezogen werden. Grund dafür war, dass die Baufirma ein Ponton, eine Art Schwimmplattform, einwassern musste, die für die Bauarbeiten notwendig ist. Bei einem noch tieferen Pegel wäre das Arbeiten mit dem Ponton nicht mehr möglich gewesen.

Fischerboote dürfen im Hafen bleiben

Bis jetzt hat sich im Hafen schon einiges getan: Die Steganlage wurde bis auf die Pfähle abgebaut. Nur ein einzelner Steg, der bereits vor zwei Jahren erneuert wurde, ist geblieben: «Für die Liegeplatzmieter, die einen Winterplatz wünschten, steht der Hafenplatz auch während der Herbst- und Wintermonate zur Verfügung», sagt Peter Höltschi, Leiter Betriebe Bau und Verkehr der Stadt Romanshorn. «Das gilt auch für Fischerboote, denn die Saison beginnt im Januar, daher dürfen deren Boote im Hafen bleiben.»

Dies ist der einzige Steg, der nicht abgebaut wurde. Bild: Luca Hochreutener

Die restlichen Boote sind schon lange ausgewassert. «Für die Auswasserung der Boote waren die Mieter verantwortlich. Wir stellen jeweils einen Kran zur Verfügung. Die meisten nutzen das Angebot», sagt Peter Höltschi. Dies habe auch gut funktioniert. «Unsere Mieter sind in der Regel sehr zuverlässig», sagt Wiedermann.

Bald bessere Wasser- und Stromversorgung

Die neue Anlage soll bis zum 31. März 2022 stehen. «Wir liegen derzeit gut im Zeitplan und hoffen, dass die Hafenmieter und Gäste pünktlich in die neue Saison starten können», sagt Wiedermann. Der Kommunikationsverantwortliche der Stadt Romanshorn Rolf Müller fügt an:

Rolf Müller, Medienverantwortlicher der Stadt Romanshorn. Bild: Andrea Stalder

«Wir möchten den Mietern und Gästen eine Anlage zur Verfügung stellen, die den geltenden Standards in den Punkten Sicherheit und Modernität gerecht wird.»

So sei die bisherige Anlage nicht mehr ganz zeitgemäss gewesen. An der alten Anlage seien seit 45 Jahren keine grösseren Neuerungen mehr vorgenommen worden. Ausserdem sei die Wasser- und Stromversorgung beim Bootshafen knapp gewesen. Beim Inselihafen war diese gar nicht erst vorhanden. «Nach der Sanierung werden die Mieterinnen und Mieter und Gäste von beiden Häfen mehr davon beziehen können», sagt Wiedermann.

Die Steganlage selbst wird laut Höltschi für alle Schiffsbesitzer komfortabler. So sei der Steg beim Inselihafen nicht mehr nur per Leiter erreichbar, sondern über eine Rampe. Ausserdem gebe es neue und bessere Anbindehilfen für die Boote. Ein Beispiel dafür lässt sich bereits in der Region finden: «Die Stege werden ähnlich aussehen wie jene in einem der Horner Häfen», sagt Höltschi.

Vor den eigentlichen Arbeiten musste ein Teil der Natursteinmauer beim Inselihafen ersetzt werden: «Man hatte Mängel in der Beschaffenheit der Steine gefunden», sagt Müller. «Die Mauer ist beinahe fertig, und dadurch ist der Gehweg um einen Meter breiter geworden.»

Die obere Mauer des Inselihafens ist bereits fertig. Von den Bauarbeiten zur Entfernung der Stege wurde ausserdem der Schlamm vom Seegrund aufgewirbelt, wodurch das Wasser recht trüb erscheint. Bild Luca Hochreutener