In der Investitionsrechnung für nächstes Jahr hat der Stadtrat einen Projektierungskredit in der Höhe von 100'000 Franken eingestellt. Mit dem Geld will er den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in der Stadtmitte prüfen.

Annina Flaig Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.15 Uhr