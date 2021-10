Corona-Testzelt in Romanshorn wieder weg

Romanshorn Covid-Testzentrum ist schon wieder weg Das Zelt beim Bahnübergang an der Bankstrasse stand nicht lange. Dafür ist dasjenige bei der Hubzelg seit Donnerstag wieder offen. Markus Schoch 14.10.2021, 11.45 Uhr

Dieses Covid-Testzentrum war nicht lange in Betrieb. Bild: Silvan Mumenthaler

Kaum war es da, war es auch schon wieder weg, das Covid-Testcenter beim Bahnübergang an der Bankstrasse auf der Terrasse der neuen Shishabar. Die Betreiber hatten Pavillon und Zelt wegen fehlender Baubewilligung abbrechen müssen, erzählt man sich in Romanshorn. Das ist tatsächlich so. Es ist aber nichts Illegales passiert.

Solche Zelte brauchen eine Baubewilligung, wenn sie länger als 14 Tage am selben Ort stehen, sagt Rolf Müller, der Medienverantwortliche der Stadt Romanshorn. Diesen Bescheid habe die Stadt auch dem Betreiber des Covid-Testzentrums gegeben, nachdem er sich bei ihnen über die rechtlichen Rahmenbedingungen erkundigt habe. «Wegen der suboptimalen Platzverhältnisse wurde ihm eine eher ungünstige Prognose erteilt, gleichzeitig aber zugesichert, ein entsprechendes Gesuch zu prüfen», sagt Müller. Auf ein solches Verfahren mit ungewissem Ausgang habe sich der Betreiber nicht einlassen wollen.

Zweites Zelt ist wieder offen

Es gibt noch ein zweites Covid-Testcenter bei der Hubzelg. Zuletzt war es allerdings geschlossen. Auf einem handgeschriebenen Zettel liessen die Betreiber die Kundschaft wissen, dass sie nach St.Gallen fahren soll. An der Olma und auf dem Marktplatz werde bedient, wer ein Zertifikat brauche. Seit gestern ist das Testzentrum in Romanshorn wieder offen. Die Betreiber entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten. Testen lassen kann man sich auch in der Apotheke, allerdings nur nach telefonischer Voranmeldung.

Ausnahmebewilligung Stadt drückt bei Gastronomen die Augen zu Die Regeln für die Zelte gelten auch für Gastronomen. Die Stadt hat jetzt aber entschieden, für die Beizer eine Ausnahme zu machen. «Statt eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens kann die Stadt auf ein schriftliches Gesuch an die Bauverwaltung eine bis zum 24. Januar 2022 gültige Temporärbewilligung erteilen», heisst es in einer Mitteilung. Diese liberale Praxis habe der Stadtrat bereits in diesem Frühling verfolgt. «So können in Zelten mit auf beiden Seiten bis zur Hälfte offener Überdachung auch Gäste ohne Covid-Zertifikat unter Einhaltung der BAG-Vorschriften bewirtet werden.» Die Nachtruhe gilt ab 22.00 Uhr, zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr müssen die Zelte geschlossen sein. Den Gastrobetrieben werden die Gesuchsformulare zugestellt. (mso)