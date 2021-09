Brüggli Romanshorn bringt Mulchroboter auf den Markt

Romanshorn Brüggli macht technologisch einen Sprung in die Zukunft: Die Sozialfirma bietet mit der Produktion eines Mulchroboters neue Arbeits- und Ausbildungsplätze an Die neu geschaffene Abteilung Robotics will den Hightechmäher im nächsten Frühling auf den Markt bringen. Das landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum auf dem Arenenberg begrüsst die Entwicklung und sieht gute Chancen am Markt. Markus Schoch Jetzt kommentieren 08.09.2021, 16.54 Uhr

Sie präsentierten am Mittwoch den neuen Mulchroboter: Michael Haller (Leiter Kommunikation und Kultur), Markus Stolz (Teamleiter Robotics), Adrian Hungerbühler (Leiter Brüggli Industrie) und Daniel Wissler (Teamleiter Entwicklung). Bild: Andrea Tina Stalder

Brüggli mit seinen insgesamt rund 850 Mitarbeitern hat eine lange Industriegeschichte. Das Unternehmen stellt mit grossem Erfolg seit vielen Jahren Fahrradanhänger und Hundeboxen her. Jetzt macht die Sozialfirma technologisch gesehen einen riesigen Schritt vorwärts. Sie bringt einen Mulchroboter auf den Markt – sozusagen die XXL- beziehungsweise Hightechvariante des selbstfahrenden Rasenmähers. Entwickelt worden ist das Gerät für den Einsatz in Obstanlagen. Es könne aber auch Rebbauern oder Golfklubs das Leben einfacher machen, sagt Adrian Hungerbühler, der Leiter der Brüggli-Industriesparte, wo rund 300 Personen arbeiten.

«Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Der Markt ist riesig.»

Die Sozialfirma ist mit ihren Produkten schon heute in rund 30 Ländern präsent.

Der Roboter mit dem Namen Scarabaeus sei nicht völliges Neuland für sie, sagt Michael Haller, Leiter Kommunikation und Kultur. «Er ist die konsequente Folge einer Entwicklung, die Brüggli seit Jahren vorantreibt.» Auch bei den Fahrradanhängern und den Hundeboxen spiele der Trend in Richtung digitalbasierter Produkte mittlerweile eine grosse Rolle. «Immer mehr kommen Einflüsse aus der Mechatronik und Robotik zum Tragen.» Brüggli verfüge im eigenen Haus über eine grosse IT-Abteilung und ein Medienunternehmen, die beide im Bereich der Digitalisierung Know-how einbringen könnten. Ohne fremde Hilfe hätte Brüggli den Sprung in die Zukunft aber nicht machen können. Mit an Bord waren wie bei früheren Projekten die Designer und Ingenieure von Tribecraft in Zürich. «Wir arbeiten seit 20 Jahren eng und vertrauensvoll zusammen», sagt Hungerbühler.

Technologisch den Anschluss halten

Flach, leise, intelligent: Der neue Mulchroboter. Bild: Andrea Tina Stalder

Gefertigt wird der Mulchroboter am Standort Romanshorn in der neu geschaffenen Abteilung Robotics, wo anfänglich voraussichtlich zwischen 12 und 16 Personen beschäftigt sein werden, sagt Hungerbühler. Es gehe mit der Vorwärtsstrategie vor allem auch darum, technologisch den Anschluss zu halten und den Angestellten attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze zu bieten, die ihnen den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt erlauben. Chancen biete die neue Sparte beispielsweise Mechatronikern oder Polymechanikern, die sich im Bereich der Robotik spezialisieren wollen. Auf den Markt bringen will Brüggli den Mulchroboter im nächsten Frühling.

Das 130 Kilo schwere, leise und flache Gerät halte die Bodenverdichtung gering, schone die Umwelt und spare den Obstbauern sowie anderen Anwendern viel Zeit, schreibt Brüggli in einer Mitteilung. Heute müssten die Landwirte einen Mulcher an ihren Traktor hängen und damit durch die Anlagen fahren, um den Unterwuchs kurz zu halten. Scarabaeus nehme ihnen die Arbeit ab. Der lernfähige, mit Satellitennavigation und Sensoren gesteuerte Roboter fährt selbstständig durch die Baumreihen und schneidet in 14 Tagen das maximal 30 Zentimeter hohe Gras auf einer Fläche von acht Hektaren, was den meisten Ansprüchen genügen dürfte, sagt Hungerbühler. «80 Prozent der Obstanlagen in der Schweiz seien acht bis zehn Hektaren gross.»

Die Obstbauern brauchen viel weniger Pestizide

Der Mulchroboter ist nach Angaben von Brüggli mit Kufenlagerung, Wickelschutz, klappbaren Messern, seitlichem Ausleger und Raupenantrieb so konzipiert, dass er besonders auch auf schwierigem und steilem Gelände das Gras an schwer erreichbaren Stellen genau und bis an wenige Zentimeter an die Baumstämme herum schneidet, was mit einem konventionellen Mäher nicht möglich sei, sagt Hungerbühler. Die Obstbauern müssten heute Pestizide spritzen, um die Verkrautung in diesen unerreichbaren Stellen zu verhindern. Hungerbühler sagt:

«Mit dem Mulchroboter kann die Menge des eingesetzten Pflanzenschutzmittels um vielleicht 90 Prozent reduziert werden.»

Bilder zur Auswertung der Ergebnisse im Testbetrieb: Auf der Karte unten ist der Fahrweg zu sehen. Bild: Andrea Tina Stalder

Betrieben wird der Roboter mit einer Batterie, konkret einem Lithium-Eisenphosphat-Akku. Dieser sei vergleichsweise robust gegenüber Temperaturschwankungen, könne sich nicht selber entzünden und sei zum Teil rezyklierbar. Ist der Akku bald leer, fährt Scarabaeus zur Ladestation, die den Strom wahlweise von einer Solaranlage auf dem Dach oder aus dem Netz beziehen kann. Zum Preis der Neuentwicklung will Brüggli noch keine Angaben machen.

Kooperation mit BBZ Arenenberg

Auf dem Versuchsbetrieb des Bildungs- und Beratungszentrums Arenenberg in Güttingen konnte Brüggli dieses Jahr viel Erfahrung mit Scarabaeus sammeln. Für Christian Eggenberger, Leiter Beratung Entwicklung Innovation am BBZ Arenenberg, ist Scarabaeus eine willkommene Alternative zu den herkömmlichen Traktoraufhängern und Industriegeräten. «Wir sind interessiert an schonungsvollen und autonom funktionierenden Produkten. Ich sehe Potenzial in Scarabaeus für kleine und grosse Landwirtschaftsbetriebe; sie können ihre Arbeitskräfte auf anderes konzentrieren, während der Mulchroboter sie entlastet», wird er in der Mitteilung von Brüggli zitiert.

Der Mulchroboter hat sich im Praxistest bewährt. Bild: PD

Florian Abt von der Swiss Future Farm in Aadorf spricht nach Angaben von Brüggli im Besonderen die einfache Handhabung und autonome Funktionsweise an: «Das Mulchen ist für viele Landwirte eine ressourcenbindende Arbeit, die gemacht werden muss. Der Mulchroboter ist einfach einzusetzen und schafft freie Kapazitäten für den Betrieb.»

