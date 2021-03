Romanshorn «Brüggli ist nicht schuld daran, dass es der Branche schlecht geht»: Das Sozialunternehmen wehrt sich gegen Anschuldigungen Der Kauf zweier Konkurrenzunternehmen durch Brüggli wird nicht nur in der Politik mit Skepsis beobachtet. Jetzt meldet sich auch eine Werbeagentur zu Wort. Sie ärgert sich über das expansionshungrige Handeln des Vereins. Brüggli erklärt seine Strategie und sagt: «Wir wären zum Scheitern verurteilt, wenn wir uns nur auf öffentliche Gelder verlassen würden.» Annina Flaig 17.03.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Brüggli ist eine Sozialinstitution in Romanshorn. Bild: Reto Martin, 15. März 2021

«Endlich wird mal diese heilige Kuh näher betrachtet.» Das schreibt Erwin Schmuck, Geschäftsführer der Werbeagentur Redchili aus Mörschwil. Seine Reaktion auf den Artikel dieser Zeitung zeigt, dass die Expansionsbestrebungen von Brüggli nicht nur in der Politik aufhorchen lassen.

Erwin Schmuck, Geschäftsführer Werbeagentur Redchili GmbH in Mörschwil. Bild: PD

Nach den Übernahmen der beiden Traditionsdruckereien Sonderegger Publish in Weinfelden im 2019 und Schoop AG in Arbon Anfang dieses Jahres durch das Sozialunternehmen Brüggli mit Sitz in Romanshorn haben die beiden FDP-Kantonsräte Cornelia Zecchinel und Anders Stockholm kürzlich eine Einfache Anfrage an den Regierungsrat eingereicht.

Darin wollen sie unter anderem wissen, wie der Kanton zum «Verdrängen der Privatwirtschaft durch einen mit öffentlichen Geldern mitfinanzierten Betrieb» steht. Die beiden Politiker erhalten nun Zuspruch aus der Privatwirtschaft. Es habe lange gebraucht, bis mal jemand aufsteht und das «expansionshungrige Handeln mit teils staatlichen Geldern» thematisiert, sagt Schmuck weiter. Er weist darauf hin, dass Brüggli nicht nur Druckereien aufkaufe, sondern auch grosszügig als Sponsor für den FC St.Gallen auftritt.

Es gibt auch positive Stimmen

Brüggli hat als Reaktion auf den TZ-Artikel unserer Redaktion eine umfangreiche Stellungnahme zugestellt, in welcher das Unternehmen sein Handeln erklärt. Michael Haller, Leiter Kommunikation und Mitglied der Brüggli-Geschäftsleitung betont: «Es erreichen uns viele positive Stimmen von Privaten und qualifizierte Einschätzungen von Unternehmern, die verstehen, was wir tun.»

Michael Haller, Leiter Kommunikation und Mitglied Geschäftsleitung von Brüggli. Bild: PD

Es gehe um die Qualität, nicht um die Quantität, sagt Haller. «Wir sichern uns ab und vernetzen uns. Das sind wir unseren mehr als 600 Klienten und unseren Integrationspartnern schuldig.» Das Unternehmen brauche eine gesunde Grösse und eine Breite an Dienstleistungen, um überlebensfähig und ein guter Ausbildungsbetrieb zu sein. Haller betont weiter:

«Wir finanzieren unsere Akquisen durch selber erwirtschaftete Erträge.»

Laut Haller haben rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes direkt mit dem sozialen und agogischen Leistungsauftrag zu tun. «Das bedeutet, dass wir rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes mit wirtschaftlichen Leistungen erbringen. Das ist viel für ein Sozialunternehmen, und es entlastet letztlich die Öffentlichkeit.»

Das Brüggli beschäftigt rund 800 Mitarbeitende. Bild: PD

Brüggli sei ein sogenanntes Hybridunternehmen. Eine Non-Profit-Organisation, die zwar nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen agiert, aber nicht profitmaximierend ausgerichtet ist. «Allfällige Gewinne kommen immer unserem Kernauftrag zugute: der Ausbildung und Integration von Menschen mit psychischen und körperlichen Schwierigkeiten.» Letzteres sei ein öffentlicher Auftrag, welcher mit öffentlichen Geldern mitfinanziert werde. «Das alleine reicht aber nicht», schreibt das Unternehmen.

Brüggli spüre politischen Spardruck. Gerade deshalb sei es wichtig, sich auf verschiedenen Ebenen abzusichern – zum Beispiel mit der Herstellung und dem Vertrieb von Fahrradanhängern, Hundetransportboxen, einem eigenen Restaurant oder einem Druckereiunternehmen. Das Unternehmen schreibt:

«Es wäre scheinheilig und längerfristig zum Scheitern verurteilt, sich nur auf die öffentlichen Gelder verlassen zu wollen.»

Der Kernauftrag des Unternehmens sei ja, Menschen für den Arbeitsmarkt fit zu machen, und so sei es eine Voraussetzung, dass auch Brüggli selbst marktnah agiere. «Wem wäre gedient, wenn wir nicht erfolgreich wären?», steht in der Mitteilung geschrieben.

Der Kernauftrag der Sozialinstitution umfasst Ausbildung und Integration von Menschen mit psychischen und körperlichen Schwierigkeiten. Bild: Reto Martin, 15. März 2021

Brüggli sei nicht schuld daran, dass es der Druckbranche schlecht geht. «Unsere Preise sind im Durchschnitt nicht unter den Preisen unserer Schweizer Mitbewerber.» Man sei dem gleichen Wettbewerb ausgesetzt wie die Mitbewerber. Und vor rund sieben Jahren sei auch die Geschäftsleitung von Brüggli vor der Frage gestanden, ob man die Druckerei schliessen müsse. Mit einer klaren Strategie, viel Leidenschaft und dem Mut zu Kooperationen habe man den Turnaround geschafft.

Eine gute Sozialbilanz Die Arbeit, die Unternehmen wie Brüggli leisten, lohnt sich für die Öffentlichkeit. Das zeigt die Sozialbilanz, ein etabliertes Instrument, hinter dem die Fachhochschule St.Gallen steht. Sie beziffert den Social Return on Investment (SROI) und weist Jahr um Jahr einen Gewinn zu Gunsten der Öffentlichkeit aus. Brüggli verzeichnet 2018 einen Gewinn von 1,414 Mio. zu Gunsten der Öffentlichkeit. Die jüngste Sozialbilanz, die im Frühsommer veröffentlicht werde, wird laut Michael Haller einen noch grösseren Gewinn ausweisen.