Romanshorn Beatrice Vogel leitet neu die Oase-Tagesstätte Die Pflegefachfrau tritt die Nachfolge von Marianne Ebeling an, die sieben Jahre lang die Fäden in der Hand hatte. Mit dem personellen Wechsel geht ein Wohnungswechsel einher. Markus Bösch 31.01.2021, 14.45 Uhr

Beatrice Vogel (rechts) übernimmt die Leitung von Marianne Ebeling. In der Mitte Vereinspräsident Rainer Ebeling. Bild: Markus Bösch

Entstanden ist die Idee vor zwölf Jahren in Amriswil, fünf Jahre später wurde sie auch in Romanshorn Wirklichkeit: Die Pflegefachfrau HF Marianne Ebeling leitet seither die familiäre Tagesstätte Oase in der Hafenstadt. Am vergangenen Freitag galt es nun, Abschied zu nehmen. Der Präsident des Vereins Oase-Tagesstätten, Rainer Ebeling, dankte seiner Frau für ihren grossen Einsatz in den letzten Jahren.