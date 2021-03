Romanshorn «Auf die Bewilligung mussten wir sechs Monate warten»: Die Autobau AG rüstet auf – eine neue Autoeinstellhalle und ein Ausstellungspavillon sind im Bau Das Jahr 2020 brachte viel Neues für die Autobau AG: Die Geschäftsführung wechselte und der Neubau von zwei weiteren Räumlichkeiten begann. Doch nicht alles ging mit Leichtigkeit vonstatten. Laut Verwaltungsratspräsident Fredy Lienhard ist die Abwicklung durch die Behörden mühsam gewesen. Saskia Ellinger 09.03.2021, 04.30 Uhr

Der Bau ist bereits voll im Gange: Inmitten der Rundstrecke entsteht eine neue Ausstellungshalle sowie ein Ausstellungs-Pavillon. Bild: Reto Martin

Eine gute Nachricht für alle Autonarren: Die Autobau AG erhält Zuwachs bei ihren Räumlichkeiten. Eine weitere Autoeinstellhalle sowie ein Ausstellungspavillon kommen in der Erlebniswelt in Romanshorn hinzu. Mehr Platz also, um Menschen mit Benzin im Blut ihre wildesten Träume von besonderen Vehikeln zu erfüllen.