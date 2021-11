Schikanen für Behinderte: Nun äussern sich kritisierte Stellen

Romanshorn «Ärgerlich und unschön»: Kritisierte Stellen äussern sich zu den Schikanen für Behinderte in der Hafenstadt Rollstuhlfahrer Silvan Mumenthaler hat auf die Probleme in seinem Alltag aufmerksam gemacht. Damit spricht er für viele Behinderte, denen er eine Stimme geben will. Die Institutionen, die in der Kritik stehen, geben ein Stellungnahme ab. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 03.11.2021, 18.53 Uhr

Die Bahnhofstür klemmt Silvan Mumenthaler zuweilen ein.

Bild: Benjamin Manser

Die Geschichte hat hohe Wellen geworfen. Es geht um zahlreiche Schikanen, denen Behinderte in Romanshorn ausgesetzt sind; eine TZ-Redaktorin begleitete Rollstuhlfahrer Silvan Mumenthaler durch die Stadt, der stellvertretend für viele die Hindernisse in seinem Alltag aufzeigte. Unsere Zeitung holt die Statements der Stellen ein, die in der Kritik stehen.

Vorab haben die SBB reagiert. Rollstuhlfahrer Mumenthaler bleibt denn zuweilen bei der massiven Bahnhofstür stecken, die sich nach einiger Zeit automatisch schliesst. Die SBB melden sich direkt bei Mumenthaler, zeigen Verständnis und entschuldigen sich: «Sowas ist einfach nur ärgerlich und unschön», steht im Schreiben, das der Redaktion vorliegt. Laut der Division Personenverkehr lassen sich beide Haupteingangstüren vom Perron und vom Bahnhof her grundsätzlich öffnen. «Kurz die Türklinke drücken und sie geht automatisch auf.» Allerdings gebe es nach Rücksprache mit den Verantwortlichen am Ort kleinere Beeinträchtigungen hauptsächlich am Morgen.

«Die Türe reagiert anscheinend nicht sofort.»

Nach weiterer Rücksprache mit der Wartungsfirma liege das an der Feinjustierung der Motorik. «Es lässt sich nicht so einfach lösen.» Da der Türantrieb ansonsten tadellos funktioniere, sei ein Ersatz «nicht vorgesehen.»

Die SBB-Angestellten helfen mit einem Schlüssel

Allerdings stellen die SBB den Angestellten jetzt einen Schlüssel zur Verfügung, damit diese die Türen manuell öffnen können. Mumenthaler wird gebeten, sich am Schalter zu melden.

Auch die Apotheke an der Bahnhofstrasse bezieht Stellung. Dort führt eine Treppe zum Eingang, weshalb Mumenthaler angehalten ist, draussen und darüber hinaus bar zu zahlen; «eine Glocke wäre hilfreich». Urs Graf, Inhaber der Apotheke, sagt:

«Uns ist bewusst, dass die Situation nicht ideal ist.»

Die Treppe bei der Apotheke an der Bahnhofstrasse ist für Silvan Mumenthaler ein Problem.

Benjamin Manser

Allerdings bemühe man sich und würde alles tun, um der Kundschaft den bestmöglichen Service zu bieten. «Wir reden mit den Kunden und Patienten und vereinbaren individuelle Lösungen.» Mit Silvan Mumenthaler habe er bislang weder ein Problem gehabt noch ein entsprechendes Gespräch geführt; Graf sagt grundsätzlich: «Man muss nie lange warten, wir sehen die betreffende Person oder andere Kunden geben im Laden Bescheid.»

Eine Möglichkeit sei per Mobiltelefon anzurufen. Zudem: «Wir verfügen über ein Zahlungsgerät, aber bislang über kein mobiles.» Man denke darüber nach eines anzuschaffen. «Kunden können uns auch ihre Karte geben, um kontaktlos zu zahlen.»

Zur Treppe sagt Graf: «Wir haben verschiedene Möglichkeiten wie eine Rampe geprüft, sind aber zu keiner zufriedenstellenden Lösung gelangt.» Der Eingang sei Gegenstand beim nächsten Umbau. «Angedacht ist ein barrierefreier Zugang von hinten.» Beim Hintereingang gebe es denn eine Glocke, einige Kunden liessen sich dort bedienen.

«Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch gar nie passiert ist»

Daniel Richter, Standortleiter bei Bus Oberthurgau, sagt:

«Wir haben uns aufgeregt, das stimmt einfach nicht.»

Mumenthaler hatte im besagten Artikel bemängelt, dass ein Chauffeur sich kürzlich geweigert habe, ihn mitzunehmen – mit der Begründung, er habe keine Strassenzulassung, was er als Ausrede deutete. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch gar nie passiert ist.» Er wisse, dass Mumenthaler schlechte Erfahrungen an seinem früheren Wohnort in Basel gemacht habe. Richter: «Herr Mumenthaler kommt ab und zu vorbei, um ein Schwätzchen zu halten, aber er fährt nie mit.»

Grundsätzlich gelte denn: «Wir nehmen alle mit, ohne Einschränkungen.» In 90 Prozent würden die Chauffeure dies tun, «ausser, das entsprechende Gewicht übersteigt 300 Kilo, welche die Rampe im Maximum stemmen kann». Allerdings sagt der Standortleiter: «Wenn man noch ein Funkgerät und drei Lichter mitnimmt, weiss ich nicht im Detail, ob das dann auch geht.»

Auch das Restaurant Tzatziki meldet sich zu Wort. Dieses ist nur über Treppenstufen zugänglich, obwohl es erst kürzlich umgebaut wurde. Mumenthaler versteht nicht, warum das Behindertengesetz nicht angewandt wurde. «Wir haben von der Stadt die Bewilligung für ein Imbiss-Restaurant erhalten», sagt Nico Scuri, Geschäftsführer des Tzatziki.

Es stimme, dass man bei ihm ein paar Treppenstufen überwinden müsse, um an der Theke eine Bestellung aufgeben zu können. Er habe sich schlicht nie überlegt, dass die Treppenstufen für behinderte Menschen ein Problem darstellen. «Für sie können wir Ausnahmen machen und die Bestellung draussen aufnehmen», sagt er nach kurzem Überlegen. Das Haus sei erst kürzlich umgebaut worden – aber nicht von ihm, wie er betont. Sein Betrieb sei bloss eingemietet.

Silvan Mumenthaler kann nicht ins «Tzatziki» gelangen. Der Imbissladen an der Hafenstrasse ist nur über Treppenstufen zugänglich.



Bild: Benjamin Manser

Stadt nimmt Missstand auf

Auf Nachfrage teilt die Stadt betreffend das «Tzatziki» mit:

«Im vorliegenden Fall entsprachen die der Bauverwaltung eingereichten Planangaben offensichtlich nicht den effektiven Ausführungen.»

Man habe dies zur Kenntnis genommen und werde entsprechend intervenieren. «Die Stadt ist für die gesetzliche Konformität von neuen Bauten oder Umbauten grundsätzlich zuständig, auch beim Behindertengleichstellungsgesetz.»

Silvan Mumenthaler hatte auch moniert, dass er nicht ins Stadthaus könne, weil sein Rollstuhl zu gross sei. Die Stadt schreibt des Weiteren, das Stadthaus sei rund 120 Jahre alt, akut sanierungsbedürftig und erfülle die Bedingungen des Behindertengleichstellungsgesetzes nicht oder nur punktuell.

«Uns ist das bewusst und wir sind mit der Situation ebenfalls unzufrieden.»

Entsprechende Kundinnen und Kunden würden behelfsmässig durch ein Fenster im Erdgeschoss bedient, sofern eine physische Beratung zwingend sei und die Anliegen nicht telefonisch und mittels des ausgebauten Onlineschalters erledigt werden könnten. «Handicapierte Personen können mit einer gut erreichbaren Glocke auf sich aufmerksam machen.» Besser sei eine telefonische Anmeldung. Gehbehinderte könnten jedoch beispielsweise mangels Lift ausser im Erdgeschoss nicht an Sitzungen teilnehmen.

«Dies ist keine Lösung für die Zukunft.»

Die Stadt verweist darauf, dass Fachleute den Aufwand für die Instandstellung des stadteigenen Gebäudes inklusive Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes auf fünf Millionen Franken oder mehr schätzen. «Für die Projektierung der Totalsanierung oder eines Ersatzbaus am Sternenplatz sind im Budget 2022 100’000 Franken eingestellt.»

Verhältnismässigkeit steht zur Diskussion

Mumenthaler steht auch regelmässig vor dem Problem, dass er nicht ins Sozialamt gelangt, da die Tür nicht automatisch aufgeht. Laut der Stadt hat dies bauliche Gründe. Auf telefonische Voranmeldung würden Gehbehinderte jedoch beim Personaleingang empfangen und mittels des dortigen Liftes ins Amt begleitet.

Die Stadt wirft indes die Frage nach der Verhältnismässigkeit in den Raum. «Ein Neubau würde alle Abteilungen der Stadtverwaltung unter einem Dach zusammenfassen, die heute dezentral an verschiedenen Standorten domiziliert sind.» Nebst wegfallender Mietkosten und aufwendiger Administration würde mit einem zentralen Neubau dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprochen.

Das «Seerestaurant» war am Mittwoch nicht erreichbar. Dieses verfügt zwar über eine Rampe, sie ist aber mit einem Tisch und Stühlen verstellt.