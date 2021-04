ROMANSHORN Ängste, Vorfreude und ein laufendes Verfahren: Der geplante McDonald's in Romanshorn gibt zu reden - und wirft einige Fragen auf Seit über einem Jahr will die Fast-Food-Kette in der Hafenstadt eine Filiale eröffnen. Zwei Baugesuche wurden bereits eingereicht. Doch noch gibt es kein grünes Licht. Tanja von Arx 26.04.2021, 05.10 Uhr

Hier sollen sich Hungrige dereinst einen Big Mac oder ein Happy Meal holen können. Donato Caspari

Kommt sie oder kommt sie nicht? Diese Frage stellen sich aktuell viele Romanshorner. Vor allem jene, die dagegen sind. Die Rede ist von der McDonald’s-Filiale auf dem Areal der ehemaligen Hyundai-Garage, mit welcher der Fast-Food-Konzern bereits seit Januar vergangenen Jahres liebäugelt (unsere Zeitung berichtete).

Damals fanden laut Auskunft der Stadt «erste unverbindliche Gespräche bezüglich Bau und Betrieb eines Restaurants am genannten Standort» statt. Im März 2020 reichte die Schnellimbiss-Kette dann ein Baugesuch ein. Ihre Pläne: Eine Umnutzung des leerstehenden Hyundai-Showrooms zu einem Restaurant mit Drive-in-Schalter und McCafé-Theke. «Wir wollen Frühstück am Morgen und Kaffee und Kuchen für zwischendurch sowie Menus am Mittag und am Abend anbieten», sagte Mediensprecherin Deborah Murith.

Neun Einsprachen beim ersten Mal

Doch wenig später zog die Fast-Food-Kette das Gesuch wieder zurück. Dies, nachdem neun Einsprachen eingingen: betreffend Littering, Mehrverkehr und grossem Lärm. Andreas Walder störte sich stellvertretend für mehrere Anwohner:

«Hungrige Badibesucher werden im Sommer rauffräsen, um einen Big Mac zu holen. Und der eine oder andere wird falsch abbiegen, sodass er auf dem nächstbesten Vorplatz wenden muss.»

Zurück an den See zum Essen gehe es dann wieder mit heulendem Motor durchs Rebackerquartier. «Dann das Fenster runter, den Abfall rausschmeissen, und wieder Gummi.»

Neun Einsprachen beim zweiten Mal

Eintretend auf verschiedene Forderungen reichte McDonald’s dann im August ein neues Gesuch ein. Die Stadt forderte ein Littering-Konzept und teilte mit, unter anderem würde das Unternehmen auf dem eigenen Gelände und in der Umgebung zusätzliche Entsorgungsbehälter aufstellen. Mitarbeitende würden mehrmals täglich auf Güseltour gehen. Zudem beteilige sich McDonald’s freiwillig am nationalen Clean-up-day. Doch auch das zweite Baugesuch erntete Kritik – dagegen gab es ebenfalls neun Einsprachen.

Einige Bürger gehen davon aus, dass der Ball nun beim Stadtrat liegt. Auf eine generelle Anfrage, warum sich alles so lange hinziehe, teilt der städtische Kommunikationsverantwortliche Rolf Müller indes mit:

«Derzeit laufen letzte Abklärungen beim Kanton, die von der Stadt Romanshorn terminlich nicht beeinflussbar sind.»

Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt. Reto Martin

Marco Sacchetti, Generalsekretär des kantonalen Departements für Bau und Umwelt, sagt auf Nachfrage: «Ich kann bestätigen, dass uns das Baugesuch vorliegt.» Es gehe in den nächsten Wochen raus. Sacchetti betont: «Letzten Monat gab es Nachforderungen. Plus: Es handelt sich um das zweite Baugesuch.»

Der Kommunikationsverantwortliche Müller sagt: «Sobald die Resultate vorliegen, wird der Stadtrat entscheiden und kommunizieren.» Seine unverbindliche Prognose: Mai oder Juni. Bis dahin müssen sich sowohl Gegner wie auch Befürworter wohl noch gedulden.