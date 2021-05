Jonas Lüscher liest an der Kantonsschule Romanshorn

Romanshorn Achtsam und skeptisch bleiben: Jonas Lüscher diskutiert mit Schülern über Kapitalismus und Kollaps Der erfolgreiche Schriftsteller, Träger des Schweizer Buchpreises und Nominierter für den Deutschen Buchpreis 2017 liest an der Kanti Romanshorn aus seinem Erstlingswerk «Frühling der Barbaren» und diskutiert über gesellschaftspolitische Themen. 26.05.2021, 17.17 Uhr

Jonas Lüscher liest an der Kantonsschule aus seinem Erstlingswerk vor. Bild: Claudia Rohde

(red) «Während Preising schlief, ging England unter.» Mittels dieser unerhörten Begebenheit rüttelt Lüscher die Zuhörenden in der Kanti-Aula wach. Er konfrontiert sie mit einer surrealen Szenerie inmitten eines Luxusresorts in der tunesischen Wüste – und mit dem Zusammenbruch des Finanzsystems Englands. Die Hochzeitsgesellschaft vor Ort gerät ausser Kontrolle, wendet brachiale Gewalt an. Der Rückfall in die Barbarei verweise auf den dünnen Firnis der Gesellschaft, sagt Lüscher. Die Moral werde schnell über Bord geworfen.