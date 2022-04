268 Kinder besuchen Ferienpass in Region Romanshorn

Romanshorn 268 Kinder besuchten den Ferienpass – ob Sport, Tiere oder Feuerwehr: Angebote wurden rege genutzt Während zehn Tagen durften zahlreiche Mädchen und Jungs diverse Kurse erkunden. Das Organisationsteam zeigt sich ob der Begeisterung und Anzahl Teilnahmen zufrieden. Markus Bösch 19.04.2022, 15.40 Uhr

Ebenfalls ein Teil des Ferienpasses 2022: das Musizieren. Bild: Markus Bösch

Nach einem coronabedingten Unterbruch konnte das 23-köpfige Vorbereitungsteam diesen April wieder einen Ferienpass organisieren. Die Teilnehmenden hatten die Wahl zwischen 81 Angeboten. Der Pass berechtigte für drei Kurse. Obendrauf konnten die Kinder gratis den Osterspass in der Bibliothek, einen Singworkshop, die Angebote von Cevi, Jungwacht/Blauring und Pfadi sowie die Greifvogelshow besuchen. Ohne Anmeldung war die Teilnahme am beliebten Flohmarkt und mehrmaligem Minigolfspielen möglich.

Verschiedenste Kurse, zahlreiche Nutzung

Einmal mehr boten die Organisatorinnen und Organisatoren ein überaus vielfältiges Angebot an Kursen. Die Sport-Interessierten durften Badminton, Unihockey, Handball oder Kung-Fu spielen. Ebenso gewährten die Fischbrutanstalt, der Flughafen Zürich, die Fähre sowie die Feuerwehr einen Einblick. Tierliebhaber kamen beim Hundeplausch, der Kraxspurensuche, beim Ponyhof oder dem Naturschutzgebiet auf ihre Kosten. Bei der Herstellung von Naturkosmetik, beim Makrameeknüpfen oder Glasdesign legten die Kinder selbst Hand an.

Konzentrierte Gesichter beim Karten spielen. Bild: Markus Bösch

«Alle Angebote wurden rege gewählt und benutzt. So waren insgesamt 135 Mädchen und 133 Jungs mit dem gelben Ferienpass ausgestattet. Sehr gross war die Beteiligung an der Greifvogelshow, der 175 Kinder beiwohnten. Oder aber am Flohmarkt mit bis zu 70 Teilnehmenden. Unser Dank gilt einmal mehr den zahlreichen – wohl gegen 200 – Frauen und Männern, die mit ihrem Engagement jene Kurse erst möglich gemacht haben», sagen Claudia Wild und Simone Pingelli vom Organisationsteam.