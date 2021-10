11500 Narzissen für Romanshorn

Romanshorn 11'500 Dichternarzissen für die Hafenstadt: Auf der Schlossberg-Wiese entsteht ein schneeweisses Blütenmeer Für jede Einwohnerin und jeden Einwohner von Romanshorn will die Stadt eine Frühlingszwiebel pflanzen. Und dies gemeinsam mit der Bevölkerung: Gross und Klein können mithelfen. 15.10.2021, 16.35 Uhr

So sehen die Blumen aus. PD

Die Stadt Romanshorn lädt in einem Gemeinschaftsprojekt mit Marcel Metzger am 30. Oktober von 9 bis 15 Uhr alle Einwohnerinnen und Einwohner der Hafenstadt zu einer gemeinschaftlichen Pflanzaktion auf der Schlosswiese ein. Für jede Einwohnerin und jeden Einwohner will die Stadt eine Frühlingszwiebel pflanzen, aus der Narzissen erwachsen - dies gemeinsam mit der Bevölkerung.

Eine Anmeldung braucht es nicht. Interessierte können spontan dazukommen, am besten mit eigenem Spaten oder Schaufel. Der Werkhof wird ebenfalls einige Werkzeuge bereitstellen. Um die Wiese gleichmässig zu bepflanzen, wird sie in mehrere Felder eingeteilt, die ein Infopoint vor Ort zuweist. Zur Stärkung werden Apfelsaft und Wasser bereitgestellt. Die Verantwortlichen freuen sich auf viele helfende Hände und einen regen Austausch.

Ein weisses Blütenkleid

Gemeinsam gärtnern verbindet, ist Symbol für Verwurzelung und Identifikation, schreibt die Stadt dazu in einer Mitteilung. Die Frühjahrszwiebeln stünden für Leben, Freude und Zuversicht. «Nach dem Pflanzen braucht es ein paar Monate Geduld, ehe die Dichternarzissen im kommenden Frühling erwachen und die Wiese in ein bezauberndes weisses Blütenkleid hüllen.» Der Seepark, die beiden Kirchen, das Schloss und Hotel gäben dem naturhaften Raum eine besondere Kulisse: Die kleinen Zwiebeln würden diesen Begegnungs- und Ruheort akzentuieren und ihm Eleganz verleihen.

«Eine öffentliche Wiese mit so vielen weissen Dichternarzissen ist einmalig in der Ostschweiz.»

Dieses Naturschauspiel werde sich jeden Frühling wiederholen und mit etwas Glück von Jahr zu Jahr verstärken, schreibt die Stadt.

So stellt sich die Stadt das Blütenmeer vor. PD

Elegant und mit angenehmem Duft

Die Dichternarzisse – Narcissus poëticus - ist eine der elegantesten Narzissenarten und verströmt einen angenehmen Duft. Sie wurde deshalb auch von vielen Dichtern und Schriftstellern in ihren Werken thematisiert. Und sie kommt sogar in der Schweiz wild vor. Allerdings gibt es nur noch wenige natürliche Bestände dieser eleganten Narzissengruppe, die in mehrere Arten und Unterarten aufgeteilt wird. Vor allem in der französischen Schweiz und im Tessin gibt es noch Bergwiesen, wo sie jedes Jahr schneeweiss blühend und verführerisch duftend viele Besucher anlocken.

Durch die Intensivierung der Landwirtschaft, insbesondere durch die jahreszeitlich frühere Beweidung, gerieten immer mehr dieser artenreichen Wiesen in Bedrängnis, die Dichternarzisse wurde zur Seltenheit. So können die Dichternarzissen auf der Schlosswiese auch als Zitat einer vergänglichen Natur gesehen werden.

Kaum Handel

Die Wildformen der Dichternarzisse werden zu deren Schutz kaum gehandelt. Auf der Schlosswiese wird daher eine Gartenform der Dichternarzisse verwendet, Narcissus poëticus «Actaea». Sie zeichnet sich durch eine frühere Blütezeit und eine grössere Blütenkrone aus und eignet sich besonders zur Verwendung in Blumenwiesen. Diese Narzissen sind mehrjährig und können sich sogar vermehren, wenn sie sich wohl fühlen. (red)