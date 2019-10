Rollende Vokuhilas: Die erste Rollschuh-Disco im Stil der 80er-Jahre in Sonterswil war ein voller Erfolg

Die Turnerinnen zeigen ihre Nummer Black and White. (Bild: Viviane Vogel)

Gestresster Gott in Sonterswil

Am Samstagabend zeigten die Turnenden Vereine Sonterswil-Illhart, was sie gymnastisch und theatralisch alles können. Das Publikum erfreute sich an kreativen Choreografien, einem amüsanten Theaterstück und an diversen Tombola-Gewinnen.