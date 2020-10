Roland Werner ist Präsident der offenen Jugendarbeit Kreuzlingen Der 65-jährige pensionierte Landwirt sucht noch einmal eine neue Herausforderung. Emil Keller 01.10.2020, 14.22 Uhr

Roland Werner setzt sich für die Jugendarbeit ein. Bild: Emil Keller

Kochen rund um die Welt, eigene T-Shirts gestalten, Geocaching oder ein Ausflug in die Kreuzlinger Kletterhalle – das Team der Offenen Jugendarbeit Kreuzlingen hatte sich 2019 einiges einfallen lassen für den hiesigen Nachwuchs. Linda Bühler blieb dem Verein wegen der Verschiebung der Hauptversammlung noch ein weiteres halbes Jahr als Präsidentin erhalten. Sie gab am Dienstagabend an der nachgeholten HV nach sechs Jahren ihren Rücktritt als Präsidentin bekannt.