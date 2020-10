Rohr und Anstand gingen zu Bruch: Wegen Rohrbrüchen herrscht in Wigoltingen Unruhe In Wigoltingen kam es in den letzten Wochen zu mehreren Wasserrohrbrüchen. Der Baulärm störte die Wigoltinger. Einige Anwohner reagierten unanständig. Sabrina Bächi 02.10.2020, 04.40 Uhr

Kibag-Mitarbeiter asphaltieren eines der Löcher in der Poststrasse, die zur Reparatur einer defekten Wasserleitung aufgerissen wurden. Bild: Mario Testa

(Wigoltingen, 1. Oktober 2020)

Sechs Wasserrohrbrüche in zwei Wochen. Und das mitten im Dorfzentrum. Die Wigoltinger Bevölkerung musste in den vergangenen Tagen einiges an Baulärm aushalten, weil die Rohre geflickt werden mussten.

«Die Wasserversorgung hat oberste Priorität», sagt Wigoltingens Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann. Deshalb wurden die Rohre teils auch mitten in der Nacht geflickt. Das passte aber wohl nicht allen.

In den sozialen Medien gab es unschöne Szenen deswegen. In einer Facebookgruppe schrieb jemand in gehässiger Manier, man solle bis zum Morgen warten mit der Reparatur. Der Post wurde inzwischen offenbar gelöscht. Auch auf der Baustelle gab es unschöne Szenen. Die Arbeiter wurden während der Reparaturarbeiten angepöbelt.

Bauarbeiter bei den nächtlichen Reparaturarbeiten der Wasserrohre. Bild: PD

Die Gemeindepräsidentin hat zudem noch zwei E-Mails erhalten, in denen sich eine Person über den Baulärm beschwerte. «Es ist natürlich sehr mühsam, wenn mitten in der Nacht gebaut wird. Das verstehe ich», sagt Wiesmann. Was sie aber störe sei der ungebührliche Umgangston.

Grund für die kaputten Leitungen ist das Reservoir

Deshalb hat sie die Sache an der Gemeindeversammlung am Dienstagabend nochmals angesprochen.

«Die Bürger, die an der Versammlung waren, betrifft es sicher nicht. Aber sie erzählen es anschliessend im Dorf und dann wissen alle Bescheid.»

Nicht nur über die rüden Umgangsformen, sondern vor allem über die Gründe der Rohrbrüche setzte die Präsidentin ihre Stimmbürger an der Versammlung ins Bild. «Wir sind seit Januar mit dem neuen Reservoir am Netz, dadurch hat sich der Leitungsdruck erhöht.»

Die Schwachstelle wurde eingegrenzt

Vorgängig wurde während zweier Jahre sogenannte Stresstests durchgeführt. Das heisst, der Druck in den Leitungen wurde absichtlich erhöht, um Schwachstellen auszumachen, bevor das neue Reservoir Teli ans Netz ging.

Bauarbeiter mit einem Saugbagger. Bild: PD

«Die Leitungen sind teilweise bis zu 100 Jahre alt», sagt die Gemeindepräsidentin. Seit Inbetriebnahme des Teli gab es gegen 15 Wasserrohrbrüche. «Gefühlt waren es hundert», sagt Wiesmann lachend. Es sei ein sehr sensibles System und es komme auch sonst vor, dass Leitungen bersten.

Auch aus Sicherheitsgründen, etwa wegen des Löschwassers für die Feuerwehr, gelte es, die Leitungen möglichst schnell zu reparieren.

«Zudem hätten die Einwohner morgens ja kein Wasser mehr. Das kann es ja auch nicht sein.»

Deshalb müssten die Anwohner Baulärm aushalten – auch nachts. «Das Positive ist, dass wir die Schwachstelle von rund 35 Kilometer Leitungen auf rund einen Kilometer eingrenzen konnten, das ist ein Vorteil», sagt Wiesmann.