Roggwiler Vorstand sucht nach weiterem Mitglied Für Bruno Gsell konnte an der Hauptversammlung des Vereins Obstsortensammlung noch kein Ersatz gefunden werden. 09.03.2020, 16.40 Uhr

Thomas Adler, Präsident des Vereins Obstsortensammlung Roggwil. PD

Die Hauptversammlung des Vereins Obstsortensammlung Roggwil ist immer gut besucht. Gegen 100 Vereinsmitglieder kamen am Donnerstagabend zusammen. Präsident, Thomas Alder führte zügig durch die statutarischen Traktanden. In seinem Jahresrückblick rief er das Jubiläumsfest zum 25-jährigen Bestehen des Vereins in Erinnerung.

Die Rechnung schloss mit einem Gewinn von 6705 Franken ab (anstatt des budgetierten Verlustes von über 9000 Franken). Der Vorstand wurde in «globo» wieder gewählt, und auch dem Präsidenten, Thomas Alder, wurde das Vertrauen für weitere vier Jahre geschenkt. Aufgrund der Rücktritte von Bruno Gsell und Urs Heinzelmann, mussten Ergänzungswahlen durchgeführt werden. Obstbauingenieur Peter Heinzelmann wurde einstimmig zum technischen Leiter in den Vorstand gewählt. Ein Ersatz für Bruno Gsell konnte noch nicht gefunden werden.

Weil nicht alle Unterhaltsarbeiten an den Pflegetagen durchgeführt werden können, ist der Verein am Aufbau von zusätzlichen Diensten und konnte bereits erfreulich viele Freiwillige dafür gewinnen.

Das Jahresprogramm welches im üblichen Rahmen stattfindet, erläuterte Urs Heinzelmann. Für die Ernte der Nüsse führte er eine Verlosung durch. So konnte jedes Mitglied ein Los ziehen und darf dann die Nüsse des zugelosten Baumes ernten.

Nach der rege benützten Umfrage konnte der Präsident nach einer guten Stunde den offiziellen Teil der Versammlung schliessen und nach einer Pause für den Vortrag von Urs Müller, Leiter der Fachstelle Obst-, Beeren- und Weinbaubau am Arenenberg, einladen. Er verstand es, die spezifischen Eigenschaften der Nussbäume hervorzuheben. Als schnellwachsender und tiefwurzelnder Baum gewinnt der Nussbaum auch in unsern Breitengraden immer mehr an Beliebtheit.