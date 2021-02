Roggwil «Wir sind in der aktuellen Situation froh um jeden Franken»: Die Huus Braui ist bald nicht mehr flüssig und zapft neue Geldquellen an Die Betreiber möchten bei Bierfreunden 30'000 Franken Spendengelder sammeln, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Auch andere Gastrobetriebe aus der Region setzen in diesen schwierigen Zeiten auf Crowdfunding. Markus Schoch 04.02.2021, 11.30 Uhr

Der Huus Braui in Roggwil sind in der Covid-Krise die Absatzkanäle verloren gegangen. Bild: Michel Canonica

Der Lockdown trifft die 2002 gegründete Huus Braui in Roggwil hart. Die bisherigen Absatzkanäle sind versiegt: Die 17 belieferten Restaurants haben zu, Festivals oder Messen finden keine statt und private Feiern sind verboten. Der Direktverkauf des Biers in der Bar der Brauerei am Schlossgässli 2 ist derzeit ebenfalls nicht möglich. Die Folge: ein Liquiditätsengpass. Oder anders gesagt: Die flüssigen Mittel der Huus Braui sind bald aufgebraucht.

Die Bar der Huus Braui: Beliebt bei vielen für ein Feierabendbier. Bild: PD

Um trotz ausbleibenden Einkünften die Rechnungen für Miete, Strom, Wasser und die Sozialversicherungsbeiträge für die sieben Mitarbeiterinnen im Service sowie für Braumeister Michael Reichel zahlen zu können, haben die Betreiber der Huus Braui Ende Januar eine Sammelaktion auf der Crowdfunding-Plattform «Lokalhelden.ch» gestartet.

Ihr Ziel: 30'000 Franken bis am 20. März. Aktuell sind bereits 5800 Franken auf dem Konto. Ein Teil des Geldes ist allerdings lediglich eine Investition der Huus Braui-Besucher in die Zukunft: Sie erhalten auf Wunsch Taler als Gegenwert für mehrere Gläser Bier – unter dem Strich ein Nullsummenspiel.

Tropfen auf den heissen Stein

Christian und Ramona Tobler. Bild: PD

«Wir sind in der aktuellen Situation froh um jeden Franken», sagt dazu Ramona Tobler, die mit ihrem Mann Christian die Huus Braui führt. Die Spenden würden ihnen aber nur helfen, aktuell einigermassen über die Runden zu kommen. «Sie können aber nicht die Einnahmenverluste wett machen, die wir wegen der beiden Lockdowns und der Einschränkungen dazwischen hinnehmen mussten.»

Sie hätten zwar im letzten Frühling einen Covid-Kredit beantragt und auch bekommen, sagt Verwaltungsratspräsident Walter Tobler. Bis jetzt hätten sie das Geld aber nicht angerührt. Und so soll es auch bleiben. Tobler sagt:

Walter Tobler, Verwaltungsratspräsident der Huus Braui AG. Bild: Urs Bucher

«Wir wollen uns wenn irgendwie möglich nicht verschulden.»

Kurzfristig liessen sich die finanziellen Engpässe zwar so lösen. Mittel- und langfristig werde die Rechnung aber nicht aufgehen. Dafür seien die Renditen in der Branche zu klein. Die Folge: Es fehlt wegen des Schuldendiensts Geld für Investitionen, die nötig seien, um überlebensfähig zu bleiben.

Vom Härtefallprogramm im Thurgau hält Tobler als Präsident von Gastro St.Gallen deshalb wenig. Niemand wisse, ob er die Darlehen dereinst zurückzahlen müsse oder sie der Staat abschreibe. Der Kanton St.Gallen mache es in dieser Beziehung besser: Die Beiträge seien in der Regel geschenkt. Ausnahmen gebe es beispielsweise für Grossbetriebe.

Millionen in den Betrieb gesteckt

Die Besitzer der Huus Braui haben über die Jahre immer wieder in die Infrastruktur investiert. Bild: PD

Die Huus Braui ist gemäss Tobler in den letzten 19 Jahren «durch viel Glück, eisernen Willen und Beharrlichkeit» zu dem geworden, was sie heute ist: Eine der drei grössten Brauereien im Thurgau mit einem Aktienkapital von 800'000 Franken und einem jährlichen Ausstoss von 160'000 Litern Bier. Sie hätten aber auch rund 1,5 Millionen Franken in die Infrastruktur des Betriebes gesteckt, um vorwärts zu kommen, zuletzt 2018. Der Keller wurde erweitert, es gab einen neuen Lift, neue Gär- und Lagertanks mit einem Volumen von 500 Litern sowie eine moderne Abfüllanlage. Tobler sagt:

«Wir stehen heute relativ gut da.»

Der Betrieb schrieb ab 2005 immer schwarze Zahlen, bis das Coronavirus alles auf den Kopf stellte.

Braumeister Michael Reichel bei der Arbeit. Bild: PD

Tobler ist deshalb zuversichtlich, dass die Huus Braui irgendwie mit einem blauen Auge durch die Krise kommen wird, sofern der Bundesrat die Massnahmen nicht erst im Sommer lockert.

«Sonst wird es eng.»

Seine Hoffnung: Im März können die Restaurants und anderen Gastrobetriebe wieder öffnen. «Wir wollen statt Almosen möglichst bald und mit möglichst wenigen Eingriffe des Staates in die Gewerbefreiheit wieder arbeiten und unser eigenes Geld verdienen können.»

«Linde» braucht auch Geld

Das Restaurant Linde in Roggwil. Bild: Ralph Ribi

Diesen Wunsch haben auch Ramona und Christian Tobler. Und nicht nur wegen der Huus Braui. Sie führen in Roggwil gleichzeitig das Restaurant Linde, mit dem sie ebenfalls ein schwieriges Jahr hinter sich haben. Dabei sollte ihnen 2020 neue berufliche Perspektiven eröffnen. Die beiden kauften Ende 2019 zwei Seilbahn-Gondeln aus dem Zillertal, die ihnen ein befreundeter Schreiner bis Ende Februar im Alpchalet-Stil als spezielles Fonduestübli für maximal zwölf Personen ausbaute.

Fondueplausch in der umgebauten Gondel. Bild: PD

Vermieten konnten sie die Räumlichkeiten im März ein einziges Mal, und im Herbst lief es auch nicht viel besser. Damit geht es ihnen mit der «Linde» genau gleich wie mit der Huus Braui. Und es stellen sich ihnen die genau gleichen Probleme. Um die laufenden Kosten des Betriebes decken zu können, bittet das Wirte-Ehepaar die Bevölkerung deshalb ebenfalls um Hilfe. Auf «Lokalhelden.ch» wollen sie bis Anfang März 30'000 Franken sammeln. Sie befinden sich damit in guter Gesellschaft (siehe Kasten).

Crowdfunding Auch andere Gastrobetriebe bitten um Hilfe Auf Unterstützung der Bevölkerung in diesen Krisenzeiten hofft nicht nur die Huus Braui in Roggwil. Auf der Crowdfunding-Plattform «Lokalhelden.ch» der Raiffeisenbank bitten auch andere Gastrobetriebe um finanzielle Hilfe: Das «Café Lio» in Arbon, «Osci's Fischbeiz» in Steinach und das Restaurant-Hotel de Charme Römerhof in Arbon. Ebenfalls auf Betteltour ist «s`chlii Lädeli» in Arbon.