Roggwil diskutiert über die Zukunft des Dorfzentrums

Roggwil «Ohne Parkplätze werden die Geschäfte nicht laufen»: Rund fünfzig Roggwilerinnen und Roggwiler treffen sich, um über die Zukunft des Dorfzentrums zu diskutieren Der Roggwiler Gemeindepräsident Gallus Hasler hat am Wochenende eine Gruppendiskussion geleitet. Es ging um Ideen zum Dorfzentrum, unter anderem zum «Ochsen» und zum Farinolihaus. Viele wünschen sich am Ort ein Restaurant. Christof Lampart 28.02.2022, 05.10 Uhr

Wie weiter mit dem Ochsen und dem Farinolihaus? Dazu gab es verschiedene Vorschläge. Andrea Stalder

50 Frauen und Männer fanden sich am Samstagvormittag in der Mehrzweckhalle Freidorf ein, «um nicht nur über das Restaurant Ochsen und das Farinolihaus zu reden, sondern über die gesamte Gestaltung des Dorfzentrums», wie Gemeindepräsident Gallus Hasler zur Begrüssung sagte. Ein Aussenstehender leitete den Mitwirkungsanlass: Michael Bühler, Geschäftsführer der Buffoni Bühler AG aus St. Gallen. Dieser versprach zwar zu Beginn gleich einmal, dass sie heute bezüglich Vorschläge «ganz Ohr» sein wollten, doch schien er – zumindest anfänglich – selbst nicht genau hingehört zu haben. Denn obwohl Gallus Hasler verkündet hatte, «dass wir hier dann alle per du sind – und zwar nicht nur temporär», fuhr Bühler keine Minute später mit einem «sehr geehrte Damen und Herren» fort…

Parkplätze sind dem Dorf wichtig

Das sollte aber für den restlichen Vormittag das einzige kleine «Missverständnis» gewesen sein. Denn den Frauen und Männern, welche im Vorfeld ihr Interesse für zwei von vier Arbeitsgruppen (Jugend, Freizeit, Vereine – Ortsbild, Raumplanung, Geschichte, Verkehr – Wirtschaft, Gewerbe, Gastronomie, Dienstleistung und Kultur, Gesellschaft, Zusammenleben) anmelden konnten und dann einer zugeteilt wurden, merkte man sowohl beim Brainstorming als auch in der anschliessenden Diskussion in der Gruppe an, dass sie sich schon länger mit der Frage befasst hatten, wie es denn mit dem Roggwiler Dorfzentrum weitergehen solle. Etwas wurde in allen vier Gruppen deutlich: Es braucht im Gemeindezentrum mehr Infrastruktur. Sprich Parkplätze. Ein Mann aus der Wirtschaftsgruppe sagte:

«Wir können noch so interessante Gewerbebetriebe ansiedeln, wenn es im Zentrum keine Parkplätze hat, dann werden auch die Geschäfte nicht laufen.»

Viele bevorzugten bei der Frage nach der Art der Autoabstellgelegenheiten den Bau einer Tiefgarage – am besten in Verbindung mit einem Dorfrestaurant. Letzteres solle so konzipiert sein, auch diesen Wunsch äusserten mehrere, dass man die Räumlichkeiten leicht unterteilen und für diverse Bedürfnisse (Sitzungen, Konzerte, Feiern) nutzen könne.

In Gruppen wird fleissig diskutiert. Christof Lampart

Alles in allem standen für viele vor allem ein neues, gutbürgerliches Dorfrestaurant und genügend Parkierungsmöglichkeiten im Zentrum ganz oben auf der Prioritätenliste. Viele äusserten aber auch den Wunsch, dass der Ochsenplatz in Zukunft «ein Ort sein soll, an dem man zusammenleben will». Dementsprechend solle der Platz so geschaffen sein, dass «er ein Treffpunkt ist und nicht einfach nur ein Platz, den man überquert», sagte eine Frau.

Verschiedene Meinungen zum Farinolihaus

Extrem gespalten zeigten sich viele in Zusammenhang mit der Frage, was dereinst mit dem Farinolihaus geschehen solle. Von «Abriss des Schandflecks» bis hin zur «unbedingt erhalten» reichte die Ideenpalette. Ein älterer Herr versuchte sich in einem salomonischen Vorschlag:

«Es wäre doch schade, das Farinolihaus abzubrechen – warum schenken wir es denn nicht dem Ballenberg?»

Weitere Ideen betrafen die Schaffung eines Jugendtreffs, Co-Working-Spaces oder die Verkehrsführung im Zentrum, welche viele als «sehr unglücklich» taxierten. Zufrieden mit dem Verlauf des Vormittags zeigte sich am Schluss indessen Gemeindepräsident Gallus Hasler: «Es hat gute Sachen darunter, es gab gute Diskussionen. Jetzt werden wir alles zusammenfassen und euch informieren».

Planung - Schlag auf Schlag bis Ende 2022 Wie geht es nun weiter? Nachdem die Wünsche und Bedürfnisse der verschiedenen Anspruchsgruppen wertungsfrei und lösungsoffen ermittelt sind, werden die Ergebnisse in der April-Ausgabe von «Roggwil aktuell» publiziert. Auch soll an den diesjährigen Gemeindeversammlungen über die aktuellen Zwischenstände informiert werden. Die nächsten drei Phasen der Planung sind die Bedürfnisevaluation bis April, die Projektdefinition und strategische Planung bis Dezember sowie eine Machbarkeitsstudie und Testplanung ab Januar nächsten Jahres.