Roggwil Der «Ochsen» wird zur Pasta-Manufaktur: Die Gemeinde vermietet das leer stehende Restaurant für eine Übergangszeit an zwei erfahrene Gastronomen Walter Tobler von der Huus Braui und sein Sohn Christian von der «Linde» können einen Teil der Liegenschaft vorerst für drei Jahre nutzen. Auf gutem Weg ist auch eine Lösung für das benachbarte Farinolihaus. Markus Schoch 16.03.2021, 17.44 Uhr

Walter Tobler eröffnet am Donnerstag einen Pop-up-Store im ehemaligen Restaurant Ochsen. Bild: Manuel Nagel

Im Zentrum von Roggwil kehrt neues Leben ein. Seit rund einem Jahr ist der «Ochsen» zu, weil die Pächterin auf Mitte Jahr 2020 gekündigt hatte und den Betrieb wegen Corona vorzeitig schliessen musste. Die Saalbaugenossenschaft als Besitzerin der Liegenschaft verzichtete darauf, einen Nachfolger zu suchen, da ein Verkauf an die Gemeinde im Raum stand. Im August stimmte die Bevölkerung der Übernahme der Liegenschaft für 480'000 Franken mit grossem Mehr zu.

Auch Kleider sind im Pop up Store zu kaufen. Bild: Manuel Nagel

Jetzt ist bekannt, wie es mit dem Traditionslokal in einer Übergangszeit bis zu einer definitiven Lösung weitergehen soll. Walter Tobler, der Verwaltungsratspräsident der Huus Braui, und sein Sohn Christian, der zusammen mit seiner Frau das Restaurant Linde und die Huus Braui führt, eröffnen im Erdgeschoss des «Ochsen» eine Pasta-Manufaktur sowie einen Pop-up-Store mit Artikeln aus eigener Produktion, Weinen, Huus-Braui-Bieren, Olivenölen, Gewürzen, Baby- und Kinderkleidern, Keramik und anderem mehr. Zwischen 80'000 und 100'000 Franken investiert Walter Tobler in das Projekt.

Bereits am Donnerstag geht es los

Die Gemeinde hat mit ihnen einen Vertrag über drei Jahre abgeschlossen, ist in der neuesten Ausgabe des Mitteilungsblattes zu lesen. Bereits am kommenden Donnerstag öffnet der Pop-up-Store. Mit dem Verkauf von Ravioli & Co. will Walter Tobler Mitte Mai beginnen. Die Lieferung der Maschine sowie eines Trockungsgerätes erwartet er in zwei bis drei Wochen. Wenn alles eingerichtet ist, soll auch das Restaurant zumindest zeitweise wieder aufgehen, wobei es während der ordentlichen Öffnungszeiten allerdings nur zu trinken gibt. Denn die Küche im «Ochsen» dürfen die neuen Mieter nicht mehr nutzen.

Christian Tobler von der «Linde» in Roggwil. Bild: PD

Trotzdem werden sich die Roggwiler hin und wieder bei Pasta-Abenden, einer Metzgete oder einem Fondue-Plausch im Lokal den Bauch füllen können. Das «Catering» macht die «Linde» in nächster Nähe. Auch für private Veranstaltungen oder Vereinsanlässe möchten Walter und Christian Tobler bei Bedarf die Türen öffnen. Den Betrieb werden sie als bewilligungspflichtige Gelegenheitswirtschaft führen.

Die Rezepturen haben sie bereits im Kopf

Walter Tobler hat noch nie Pasta produziert. Sorgen macht er sich deswegen nicht. «Ich habe vor 20 Jahren auch eine Brauerei gekauft, ohne zu wissen, wie man Bier macht.» Zudem betrete er als gelernter Koch auch nicht absolutes Neuland. Vor allem bringe sein Sohn das nötige Know-how mit. Die Rezepturen hätten sie bereits im Kopf. Jetzt gehe es darum, im Gespräch mit dem Lieferanten der Pasta-Maschine zu schauen, ob und wie sich diese Vorstellungen realisieren lassen. Einfach machen wollen es sich die beiden nicht. Sie möchten Pasta herstellen, die einzigartig ist, beispielsweise helle, goldene und dunkle Hörnli, passend zu den entsprechenden Bieren der Huus Braui.

Die Idee trage er schon länger mit sich herum, sagt Walter Tobler. Jetzt habe er Zeit, sie endlich umzusetzen. Viele Jahre war er als Caterer für den gesamten Gastrobereich auf dem Flughafen Altenrhein zuständig, im letzten November stieg der 63-Jährige aus. «Es war mir anschliessend langweilig.» Einfach auf die Pensionierung zu warten, sei nicht in Frage gekommen. Tobler sagt:

Walter Tobler, ehemaliger Caterer des Flughafen Altenrhein. Bild: Urs Bucher

«Ich mache weiter, solange es mir Spass macht.»

Und viel Spass verspreche er sich von diesem Projekt. Dass die Rechnung aufgehe, daran zweifle er nicht. Befreundete Gastronomen hätten ihm bereits zugesagt, bei ihnen im Restaurant seine Nudeln auf den Teller zu bringen. Denkbar seien auch andere Absatzkanäle.

Der grösste Wunsch der Bevölkerung geht in Erfüllung

Der Gemeinderat ist vom Projekt aus mehreren Gründen überzeugt. Im Mitteilungsblatt schreibt er:

«In erster Linie entspricht es dem Wunsch von grossen Teilen der Bevölkerung, in der Liegenschaft weiterhin ein gastronomisches Angebot vorzufinden.»

Von grossem Vorteil sei weiter, dass die Gemeinde keine nennenswerten Investitionen in die bestehende Infrastruktur tätigen müsse, was in Bezug auf die befristete Zwischennutzung von drei bis fünf Jahren von grossem Vorteil sei. Nicht zuletzt würden hinter dem Vorhaben zwei erfahrene Gastronomen stehen, die sich mit Innovation und Weitsicht in der Branche und in der Bevölkerung einen Namen gemacht hätten. Walter Tobler ist aktuell sogar Präsident von Gastro St.Gallen.

Finanzielle Überlegungen seien für den Gemeinderat nicht im Vordergrund gestanden, als er auf die Idee von Walter Tobler eingestiegen sei, sagt Gemeindepräsident Gallus Hasler.

Gemeindepräsident Gallus Hasler. Bild: PD

«Wichtig für uns war, dass wieder Leben im Restaurant Ochsen einkehrt.»

Zur Höhe des Mietzinses will er sich nicht äussern. «Unsere Aufwände sind jedenfalls gedeckt.» Es sei «ein realistischer Preis», den er zahle, sagt Tobler.

Vereine und Private können Saal weiter mieten

Den Saal im «Ochsen» können Vereine und Privatpersonen für Anlässe zukünftig direkt bei der Gemeindeverwaltung mieten. Das Catering würde auf Wunsch beispielsweise die «Linde» übernehmen. Die ehemalige Wirtewohnung bleibt bis auf weiteres leer und wird in den nächsten Jahren auch nicht vermietet, was auch schwierig wäre, das sie keine Küche hat. Die Gemeinde wird die Räumlichkeiten bei Bedarf als Notunterkunft nutzen, bis für sie eine praktikable Zwischenlösung gefunden ist. Bis jetzt hatte sie noch keine solche Örtlichkeit. Aktuellen Bedarf gebe es nicht, sagt Hasler.

Der Pop up Store ist bereits angeschrieben. Bild: Manuel Nagel

Die meisten Roggwiler hätten sich gewünscht, dass die Gemeinde das Restaurant mit Saal wieder verpachtet. Zumindest all diejenigen, die sich auf den Aufruf an die Bevölkerung mit Ideen und Vorschlägen zur Zwischennutzung bei ihr gemeldet hatten. Der Gemeinderat kann diesen Wunsch zwar gut nachvollziehen, wie er im Mitteilungsblatt schreibt. «Bei genauerer Betrachtung kam die Behörde jedoch zum Schluss, dass die Weiterführung eines patentpflichtigen Restaurationsbetriebes aufgrund der anhaltenden Strukturbereinigung in der Gastrobranche und der grossen Unsicherheiten, welche der Coronavirus-Pandemie geschuldet sind, kein realistisches Szenario für die Gemeinde Roggwil sein kann.»

Auch die Eröffnung einer Privatschule stand zur Diskussion

Auf Tisch hatte der Gemeinderat auch die Anfrage einer Interessengruppierung, die im «Ochsen» für eine befristete Zeit eine Privatschule eröffnen wollte. Die Behörde sagte dazu aus mehreren Gründen Nein. «Einerseits müssten grössere bauliche Veränderungen in Bezug auf den Lärm- und Brandschutz vorgenommen werden, und auch die beengte Lage im Dreieck St.Gallerstrasse–Betenwilerstrasse–Schlossgässli erscheint für eine Beschulung von schulpflichtigen Kindern nicht ideal.»

Das Restaurant Ochsen mit dem Farinolihaus gleich daneben. Bild: Andrea Stalder

Andererseits erachte es der Gemeinderat nicht als Aufgabe der Politischen Gemeinde, in einer gemeindeeigenen Liegenschaft die öffentlichen Schulen mit einem privaten Angebot direkt zu konkurrenzieren.

Blumen- und Geschenkladen im Farinolihaus

Auch bei der Zwischennutzung im geschützten und seit bald 20 Jahre leer stehenden Farinolihaus gleich neben dem «Ochsen» zeichnet sich eine Lösung ab. Eine Interessentin beabsichtigt, in der ehemaligen Bäckerei einen Blumen- und Geschenkladen zu eröffnen. «Der Vertrag ist unterschrieben», sagt Gemeindepräsident Hasler. Den Namen der Mieterin könne er noch nicht nennen. Eröffnung soll im Frühling oder Sommer sein. Die kantonale Denkmalpflege sei mit den Plänen einverstanden.

Für die provisorische Erschliessung der Liegenschaft mit Elektrizität und Wasser ist mit Investitionen von rund 7000 Franken zu rechnen. Zudem muss die Gemeinde als Besitzerin der Liegenschaft den morschen Holzboden im ehemaligen Laden erneuern.

Der Pop-up-Store und später auch das Restaurant sind jeweils am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr sowie am ersten Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr geöffnet.