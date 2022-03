Schlamm ist Schuld an Fischsterben in Roggwil

Roggwil 10’000 Fische im Mettlenbach erstickt – jetzt ist klar, weshalb: Schlamm war schuld Seit Tagen liegt im Mettlenbach beim Weiler Esserswil Matsch. Der Kanton Thurgau reinigt diese Woche das Gewässer und bald werden neue Fische eingesetzt. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 30.03.2022, 11.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Samstag, 26. März 2022, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine Gewässerverschmutzung im Mettlenbach ein. Der Bach ist auch Tage nach dem Fischsterben verdreckt. Bild: Markus Schoch (29. März 2022)

Dreckig statt klar: Rund 10’000 Fische im Mettlenbach sind wegen Verschmutzung verstorben. Aber weder Chemikalien noch Gülle waren für das Fischsterben verantwortlich. «Der Grund ist ein Gemisch aus Wasser und Schlamm, welches in das Gewässer eingeleitet wurde», sagt Martin Eugster, Chef beim Thurgauer Amt für Umwelt. Der Mettlenbach war auf einer Strecke von mindestens 1,5 Kilometern bis Riedern verdreckt. Das Amt für Umwelt sei immer noch dabei, das Gewässer mit Frischwasser zu spülen. Woher genau der Schlamm stammt, ist Teil der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Fischen fehlte Sauerstoff

«Wir haben vor einer Woche rund 10’000 Seeforellen-Vorsömmerlinge in den Mettlenbach eingesetzt», sagt Markus Zellweger, Fischereiaufseher im Kanton Thurgau. Die Seeforellen gehören zu den Fischarten, die in der kantonalen Fischbrutanlage Romanshorn aufgezogen werden. Die Vorsömmerlinge sind 90 Tage alt, 1,5 bis 2 Zentimeter klein und werden jährlich in Thurgauer Fliessgewässer, welche in den Bodensee münden, eingesetzt. Die Seeforellen starben, weil sie erstickten. «Wegen des aufgewirbelten Schlamms verstopften sich die Kiemen der Fische und sie konnten keinen Sauerstoff mehr aufnehmen.»

Schon bald sollen neue Vorsömmerlinge eingesetzt werden. Bild: Markus Schoch (29. März 2022)

Sobald sich Kleinlebewesen wie Flohkrebse oder Eintagsfliegen wieder angesiedelt haben, will Zellweger erneut 10’000 bis 20’000 Vorsömmerlinge in das Gewässer setzen. Mit dem Einsetzen der kleinen Fische wird der Seeforellen-Bestand sichergestellt. Seeforellen gehen zum Ablaichen in die Zuflüsse ihrer Wohngewässer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen