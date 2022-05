Streit um Arboner Hochhäuser: Stadtrat will kein Gutachten

Riva «Gutachten ist unnötig»: Arboner Stadtrat will für die zwei umstrittenen Hochhäuser am Seeufer keine Expertise machen lassen Der Arboner Stadtrat wird das Projekt Riva nicht durch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission prüfen lassen. Es sei bereits eine umfassende Interessenabwägung gemacht worden, schreibt er in seiner Medienmitteilung. Annina Flaig Jetzt kommentieren 02.05.2022, 11.04 Uhr

So soll das geplante Hochhausprojekt in Arbon am See aussehen. Visualisierung: PD

Die Gegner des Projektes Riva fordern seit Jahren ein Gutachten von der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK). Dieses soll Antwort auf die Frage geben, ob die über 40 Meter hohen Zwillingstürme mit dem Ortsbildschutz verträglich sind oder nicht.

Zunächst war der Arboner Stadtrat lange davon ausgegangen, dass es ihm gar nicht möglich sei, die ENHK mit der Erstellung eines Gutachtens zu beauftragen, wie dies von der Gegnerschaft gefordert wird.

Wendepunkt in der Diskussion

Im vergangenen November hat diese Zeitung ein Interview Giovanni Menghini, Leiter der Kantonalen Denkmalpflege, veröffentlicht, das einen Wendepunkt in der Diskussion darstellte: Menghini sagte darin nämlich, diese Möglichkeit für die Stadt sehr wohl bestehe, wenn auch nur indirekt: Die Stadt müsste nämlich die kantonale Denkmalpflege ersuchen, ihrerseits bei der ENHK ein Gutachten anzufordern. Seither war unklar, ob die Stadt ein solches Gutachten anstossen wird oder nicht.

An seiner Sitzung vom 25. April hat sich der Stadtrat nun offenbar noch einmal vertieft mit der Frage auseinandergesetzt, ob via kantonale Denkmalpflege ein ENHK-Gutachten zum Projekt Riva in Auftrag gegeben werden soll. Das schreibt die Stadt am Montag in einer Medienmitteilung. Brisant: Der Stadtrat hat sich dagegen entschieden. «Die Stadt Arbon hat sich sorgfältig mit allen relevanten Aspekten des Ortsbildes auseinandergesetzt. Sie hat die gesetzlichen Vorgaben mit der Erstellung einer Gesamtinteressenabwägung erfüllt», lässt sich Stadtpräsident Dominik Diezi zitieren.

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Bild: Ralph Ribi

«Es gibt demnach keinen Grund, ein ENHK-Gutachten zu beantragen.»

Hinzu kommt laut Stadt, dass ENHK-Gutachter in der Regel nur dann konsultiert werden, wenn direkte Vorschriften des Bundes tangiert sind, also beispielsweise bei Projekten, die vom Bund geplant, bewilligt, erstellt oder (mit)finanziert werden. Ausserdem wird die ENHK beigezogen, wenn es um Grundsatzentscheide geht, die am Beginn eines Planungsprozesses stehen. Beides sei beim Projekt Riva nicht gegeben. «Es werden keine Vorgaben des Bundes tangiert, und es geht nicht um einen Grundsatzentscheid, sondern um eine fertige Planung.» Auch aus diesem Grund erachte es der Stadtrat als unnötig, ein ENHK-Gutachten erstellen zu lassen.

