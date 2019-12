Revidiertes Beitragsgesetz hat positive Auswirkungen für die VSG Bischofszell Der Bauerneuerungsfonds der Volksschulgemeinde Bischofszell soll weitere 500'000 Franken erhalten. 09.12.2019, 11.25 Uhr

Bischofszell Der Gesamtaufwand im Budget 2020 der Volksschulgemeinde Bischofszell beläuft sich rund 23,2 Millionen Franken. Folgt die Gemeinde- versammlung dem Antrag der Schulbehörde und belässt den Steuerfuss bei 90 Prozent, dann resultiert im Voranschlag ein Defizit von 900'000 Franken. Darin inbegriffen ist eine halbe Million Franken – ein Betrag, der als Einlage in den Bauerneuerungsfonds gedacht ist. «Wir können uns das leisten und müssen keine Erhöhung des Steuerfusses in Betracht ziehen», beruhigt Schulpräsidentin Corinna Pasche-Strasser.

Gemäss dem letztjährigen Finanzplan hätte der Aufwandüberschuss sogar rund 1,1 Millionen Franken betragen, wobei eine Einlage in den Bauerneuerungsfonds allerdings nicht eingerechnet war. Die Ursache für die markante Verbesserung sei hauptsächlich auf die Revision des Beitragsgesetzes zurückzuführen, schreibt die Volksschulbehörde in der Botschaft zur Gemeindeversammlung. Der Anspruch auf Beiträge für den übrigen Aufwand ermögliche nun eine Einlage von 500'000 Franken in besagten Fonds.

In der Volksschulgemeinde Bischofszell stehen in nächster Zeit zwei grössere Bauvorhaben an: Zum einen soll das Schulhaus Kenzenau bei Schweizersholz für 1,425 Millionen Franken saniert und umgebaut werden, zum andern möchte die Schulbehörde den unzeitgemässen Pavillon in Bischofszell Nord durch einen Neubau ersetzen (Projektierungskredit: 1,02 Millionen Franken). Über diese beiden Vorlagen entscheiden die Stimmbürger am 9. Februar 2020 an der Urne. (st)

Hinweis

Gemeindeversammlung: Donnerstag, 12. Dezember, 20 Uhr; Sekundarschulzentrum Bruggfeld (Aula) in Sitterdorf.