«Rettet die Gemeindewiese»: Ein Komitee will den Bau des Tägerwiler Kinder- und Jugendzentrums im Dorfzentrum verhindern Die Tägerwiler Gemeindewiese soll frei bleiben. Das finden fünf Tägerwiler, die sich nun zu einem Komitee zusammengeschlossen haben, und die Freihaltung der Wiese im Zentrum des Dorfs vor einer Überbauung retten. Urs Brüschweiler 15.06.2020, 05.30 Uhr

«Schotterwiese» oder «Teil der Dorf-Identität»: Die Deutung der Gemeindewiese ist unterschiedlich. Bild: Reto Martin (Tägerwilen, 12. Juni 2020)

Kreuzlingen steht mit seinem zentralen Stadthausprojekt aktuell vor einem Scherbenhaufen. Im Nachbardorf Tägerwilen ist man noch lange nicht an diesem Punkt. Doch auch hier ist mit dem Kinder- und Jugendzentrum auf der Gemeindewiese ein Projekt geplant, das einen ortsbaulichen Akzent setzen soll. Und auch hier meldet sich nun ein Komitee zu Wort, das den Freiraum in der Ortsmitte unbedingt erhalten will.