Feinarbeit unter 100 Tonnen Stahl: Alte Thurbrücke gibt Restauratoren viel zu tun Die Sanierung der Eschikofer Brücke bei Bonau ist in vollem Gange. Für die Stein-Restauratore gibt es entlang der fünf Brückenpfeiler viel Arbeit. Das Bauwerk ist weit über 100 Jahre alt. Mario Testa 05.08.2020, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Restaurator Linus Wettstein flickt ein abgebrochenes Stück Stein mit Mörtel. Über ihm wartet die aufgebockte Stahlkonstruktion der Brücke darauf, entrostet zu werden. Bild: Mario Testa

(Bonau, 29. Juli 2020)

Von der Thurvorland-Brücke auf Bonauer Seite des Flusses ist derzeit nichts zu sehen. Die Stahlbrücke ist komplett von Plastikplanen umgeben. Innerhalb dieser Einhausung wird indes gearbeitet. Nachdem die einzelnen Brückenelemente in unterschiedliche Höhen angehoben wurden, haben die Stein-Restauratoren nun Zugriff auf die Köpfe der fünf Brückenpfeiler.

Diese haben in den vergangenen Jahrzehnten gelitten. «Die Pfeiler aus den Jahren 1886 und 1911 bestehen im Kern aus sehr grobkieseligem Stampfbeton, umhüllt von Zementputz», sagt Tobias Hotz.

«An einigen Stellen ist der Verputz abgebröckelt und auch die steinernen Widerlager, auf denen die Stahlbrücke aufliegt, haben gelitten.»

Die Firma TH-Conservations des Weinfelder Restaurators wurde vom Kantonalen Tiefbauamt mit der Restaurierung der Brückenpfeiler beauftragt. «Vor drei Jahren anlässlich der Voruntersuchung habe ich die Pfeiler erstmals genau besichtigt und abgeklopft, die Schäden beschrieben und visualisiert sowie ein Restaurierungskonzept mit Kostenschätzung verfasst.»

Blick auf die eingehauste Brücke. Die vier Stahlelemente, welche die Fahrbahn tragen wurden auf unterschiedliche Niveaus angehoben um an ihnen die Restaurierungsarbeiten vornehmen zu können. Bild: Mario Testa

(Bonau, 29. Juli 2020)

Wasser dringt wegen undichter Fahrbahn ein

Eine der Ursachen für die Schäden an den Pfeilerköpfen war die darüberliegende, undichte Fahrbahn. So gelangte über die Jahrzehnte Wasser auf und in die Pfeiler. «Wenn das Wasser gefriert, dehnt es sich aus, zermürbt den Stein und drückt über die Zeit Schichten ab», erklärt Restaurator Linus Wettstein, der im Auftrag seines Chefs Tobias Hotz mit Mörtel und Epoxidharz, das er in einzelne Löcher injiziert, die Schäden repariert.

«Grundsätzlich wollen wir so viel konservieren, also erhalten, wie möglich. Nur wo der Aufwand die Verhältnismässigkeit deutlich übersteigt, ersetzen wir den Verputz oder die Steine.»

Die aufwendige Sanierung der Brücke – das Kantonale Tiefbauamt lässt sich das Projekt 5,5 Millionen Franken kosten, wobei der Bund einen Fünftel dieser Kosten übernimmt – wurde möglich, nachdem das gesamte Bauwerk in seiner Bedeutung höher eingestuft wurde.

Bedeutende Verkehrsverbindung Hauptverkehrsachse von Frauenfeld nach Bischofszell Die Holzbrücke aus dem Jahr 1835 ist als «besonders wertvoll» im Hinweisinventar der Thurgauer Bauten eingetragen. «Im Rahmen der angedachten Sanierung wurde dann die Bedeutung der gesamten Brücke nochmals überprüft», sagt Denkmalpfleger Stephan Kraus. «Da hat man schnell festgestellt, dass sie als Verkehrsweg sehr bedeuten war – sogar über den Thurgau hinaus.» Auf dieser Basis haben dann das Tiefbauamt, die Denkmalpflege und das Amt für Archäologie die Sanierung geplant. «Sie soll weiterhin als Brücke funktionieren und auch der Unterhalt soll tragbar sein. Aber die Brücke als Ganzes soll als Denkmal erhalten bleiben.»



Restaurator Tobias Hotz,

Inhaber TH Conservations Weinfelden Bild: Reto Martin

Entsprechend werden derzeit auch Bereiche ausgebessert, die vor acht Jahren schon einmal angegangen wurden. «Damals wurden viele Bereiche der Pfeiler baumeisterlich saniert, da die Stahlbrücke noch nicht unter Schutz stand», sagt Tobias Hotz. «Da wurde einiges weg gespitzt, eingeschalt und anbetoniert. Einige dieser Bereiche werden nun wieder entfernt und überputzt, damit wir die ursprüngliche Erscheinung der Pfeiler wieder herstellen können», erklärt er.

Rezeptur finden unter dem Mikroskop

Die Rezeptur des Verputzes wird wieder die gleiche sein wie vor 130 Jahren. «Wir nehmen dazu jeweils ein paar abgelöste Stücke Verputz mit, untersuchen sie unter dem Mikroskop und machen dann verschiedene Muster mit Sanden und Zement. So finden wir die richtige Zusammensetzung, um möglichst nahe ans Original heranzukommen.»

Das Werkzeug der Steinrestauratoren: Meissel in diversen Formen. Bild: Mario Testa

Ende vergangener Woche konnte Tobias Hotz’ Team die Sanierung der Brückenpfeiler-Köpfe abschliessen. Ihre grösste Büez kommt jedoch erst noch. «Wir machen uns im Frühling an die Konservierung und Restaurierung der Pfeiler selbst, also die seitlichen Ansichten. Dies ist bedeutend aufwendiger als die Pfeilerköpfe», sagt Hotz.

Kampf gegen den Rost in der Unterdruck-Zelle

Mario Töngi, Projektleiter, Kantonales Tiefbauamt Thurgau. Bild: Mario Testa

Bis dahin geht es im Rahmen der Brückensanierung nun in einem nächsten Schritt ans Entfernen des bestehenden Korrosionsschutzes der Stahlelemente. Die vier Brückenabschnitte, auf denen die Fahrbahn liegt – eines wiegt 42, die anderen drei je 22 Tonnen, insgesamt also über 100 Tonnen – werden sandgestrahlt. «Die Einhausung wird dazu in den kommenden Tagen komplett geschlossen und abgedichtet», sagt Projektleiter Mario Töngi. Für die Sandstrahl-Arbeiten muss in der Einhausung ein Unterdruck herrschen.

«So erreichen wir, dass keine umweltbelastenden Stoffe des bisherigen Korrosionsschutzes in die Natur gelangen»

Da sich die Brücke im Thurvorland befindet, also im Hochwassergebiet, sei die Einhausung besonders aufwendig. «Die Thur muss jederzeit durchfliessen können.»