Kanti Romanshorn: Schüler sind für einmal die Lehrer

reportage Verkehrte Welt an der Kanti Romanshorn: Schülerinnen und Schüler übernehmen für einen Tag die komplette Verantwortung Am vergangenen Donnerstag war der Altersdurchschnitt an der Kantonsschule Romanshorn noch tiefer als sonst. Die Lehrpersonen waren nämlich an einer Fortbildung. An ihre Stelle traten an dem Tag die Schülerinnen und Schüler der zwei obersten Jahrgänge. Nicht alles lief perfekt: Die Interims-Schulleitung war an dem Tag mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 11.02.2022, 16.15 Uhr

Die Lehrerinnen und Lehrer sind weg, gearbeitet wird trotzdem. Bild: Michel Canonica

Auf den ersten Blick scheint alles normal zu sein an der Kantonsschule Romanshorn. Um 9 Uhr ist der Eingangsbereich der Schule leer, alles ist still. In der Bibliothek werden Bücher sortiert, im Büro der Administration sitzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihren PCs und arbeiten, als wäre es ein gewöhnlicher Schultag. Das ist er aber keineswegs.

Schaut man nämlich genauer hin, bemerkt man, dass es sich bei den Bibliotheksmitarbeitenden und auch beim Personal im Front-Office um Schülerinnen und Schüler im Alter von 17 oder 18 Jahren handelt.

«Um eine Person wirklich zu verstehen, braucht es 1000 Schritte in ihren Schuhen.»

Mit diesem Zitat habe Schulleiter Stefan Schneider bei einer Rede die Idee vorgestellt, dass für einen Tag die Jobs der Lehrpersonen von ihren Schülerinnen und Schülern übernommen werden, sagt Sanna Neuhauser von der Schülerorganisation. Sie übernimmt für diesen Tag die Rolle der Rektorin. Zusammen mit vier Prorektoren organisierte sie, in Absprache mit den Lehrpersonen und der Schulleitung, dieses Projekt. Zusammen mit ihrer «rechten Hand», ebenfalls in der Rolle eines Prorektors, Dominik Murer, hält sie im Büro des Schulleiters die Stellung.

Verschiedenste Funktionen standen zur Auswahl

Sanna Neuhauser, Schülerorganisation Bild: Michel Canonica

230 Schüler aus 13 Klassen der obersten Jahrgänge der Kantonsschule und der Fachmittelschule übernehmen jene Verantwortung, die normalerweise von Erwachsenen getragen wird. «Dazu gehört zum einen der Unterricht, zum anderen aber auch die Informatik, Teile der Administration und sogar vom Hausdienst», erklärt Neuhauser. Auch eine Journalistengruppe samt einem Filmteam habe sich gebildet, um Beiträge für die Social-Media-Kanäle der Schule zu produzieren. Man habe sich im Voraus für seine favorisierte Funktion einschreiben können. Die Teilnahme war Pflicht. «Im Vorneherein haben wir durchweg positive Reaktionen von den anderen Schülern erhalten», sagt Dominik Murer, ebenfalls Mitglied der Schülerorganisation.

«Ein Tag ohne Erwachsene lässt einem viele Freiheiten, jedoch ist es auch eine Verantwortung, gerade die Lektionsvorbereitung.»

Dominik Murer, Schülerorganisation Bild: Michel Canonica

Zumindest nach den ersten paar Lektionen ist noch nichts Aussergewöhnliches passiert. «Wir sind froh darüber, dass der Start gut gelaufen ist», sagt Neuhauser. Krankheitsbedingte Ausfälle habe es nur wenige gegeben. Für diejenigen, die fehlen würden, habe man einen Ersatz finden können. «Weil sich alle selbstständig vorbereitet haben, ist es geradezu ein Selbstläufer. Das freut uns», sagt Neuhauser.

Für die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler haben die Lehrpersonen Instruktionen gegeben. «Bei den einen hatte man mehr, bei den anderen weniger Freiheiten», sagt Murer. Gearbeitet hätten jedoch alle nach Lehrplan. Bei der Vorbereitung seien sehr kreative Ideen entstanden. «Im Chemieunterricht führen einige ein eigenes Experiment durch.»

Podiumsdiskussion im Klassenzimmer

Auch im Lehrerzimmer herrscht reges Treiben. «Normalerweise ist dieser Raum für uns tabu, daher geniessen wir unsere Pause hier drin umso mehr», erklärt Neuhauser. «Vor allem weil die Kaffeemaschine der Lehrer so viel besser ist als der Automat in der Mensa», fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

Belinda Angehrn Bild: Luca Hochreutener

Ebenfalls im Lehrerzimmer sind Belinda Angehrn und Eliane Aebisegger. Sie kommen gerade von einer Lektion Wirtschaft und Recht zurück, die sie zusammen gestalten durften. «Es ist uns immer noch nicht richtig bewusst, dass wir heute wirklich ohne die Erwachsenen klarkommen müssen», sagt Angehrn. Die Erfahrungen aus der letzten Lektion seien jedoch positiv, berichtet Aebisegger.

«Die Schülerinnen und Schüler haben erstaunlich gut auf uns gehört.»

Eliane Aebisegger Bild: Luca Hochreutener

«In einer Oberstufe wäre so ein Projekt vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, doch hier sind die Leute auch schon ein bisschen älter», sagt Angehrn. Die meisten hätten sogar fleissig Notizen gemacht, auch wenn der Stoff an dem Tag nicht unbedingt prüfungsrelevant sei. Für ihre Lektion haben die beiden eine Podiumsdiskussion innerhalb ihrer Klasse vorbereitet. Es ging um ein Thema der nächsten Abstimmung, nämlich Tierversuche. «Dafür haben wir erst einen Infofilm gezeigt, danach durften die Schüler darüber reden», erzählen die beiden «Eintagslehrerinnen». Wobei eine der beiden tatsächlich eine Lehrertätigkeit anstrebt. «Nach der Matura möchte ich an die HSG und danach noch die pädagogische Hochschule besuchen, um selber mal an einer Kantonsschule zu unterrichten», sagt Aebisegger. Dieser Tag sei ein schöner erster Eindruck gewesen.

Die Aufgabe ist nicht zu unterschätzen

Zwar hat die Ordnung im Schulhaus bis zu dem Zeitpunkt noch gewahrt werden können, trotzdem haben Neuhauser und Murer alle Hände voll zu tun. Sie sind an dem Tag die Hauptansprechspersonen. «Es ist schwer, alles im Kopf zu behalten und zu organisieren», sagt Neuhauser. Gleichzeitig könne sie aber auf breite Unterstützung zählen:

«Nach vier Jahren sind wir untereinander gut vernetzt, so macht es Spass, den Tag zusammen zu gestalten.»

Auf etwas freue sie sich aber ganz besonders: «Heute Nachmittag werden wir Überraschungsbesuche in einigen Schulzimmern machen.» So wollen sich Murer und Neuhauser einerseits ein eigenes Bild von den Unterrichtsmethoden machen, andererseits sicherstellen, dass seriös gearbeitet wird.

Zuckerbrot und Peitsche

Am späten Vormittag wird es jedoch noch einmal ernst: Zwei Viertklässlerinnen betreten das Schulleiterbüro. Sie hätten zwei Störenfriede in ihrer Klasse gehabt, berichten sie. Sogar einen Zimmerverweis hätten sie ausgesprochen, befolgt hätten ihn die Schüler nicht. Hier seien Konsequenzen vonnöten, meint Neuhauser. Kurzerhand geht sie zum Lautsprecher und macht eine Durchsage. Die beiden Schüler sollen unverzüglich zu ihr ins Büro kommen. Sie wirkt dabei alles andere als unsicher, nervös ist sie angeblich trotzdem:

«So etwas habe ich noch nie gemacht.»

Es geht nicht lange, bis die beiden vor der Türe stehen. Zehn Minuten dauert das Gespräch, in dem Neuhauser und Murer versuchen, zwischen den beiden jungen Lehrpersonen und den noch jüngeren Schülern zu vermitteln und den Konflikt zu lösen. Am Ende gelingt es, eine Einigung zu erzielen. «Die beiden werden nicht mehr aus der Reihe tanzen», meint Neuhauser.

Die Lehrpersonen waren am kritischsten eingestellt

Die Hälfte des Tages ist schon fast vorbei. Am Mittag wartet ein ausnahmsweise kostenloses Essen in der Kantonsschulmensa. Der grösste Teil ist bereits geschafft. Der Nachmittagsunterricht dauert nämlich nur noch bis 15:45 Uhr.

Dort wo normalerweise Lehrpersonen sitzen, nehmen an dem Tag Schülerinnen und Schüler platz. Bild: Michel Canonica

Am Nachmittag erwarten Neuhauser und Murer noch einen Videocall von Rektor Stefan Schneider, wo sie berichten können, wie der Schulbetrieb gerade läuft. Für weitere Rückmeldungen hat die Schule eine Feedback-Wand aufgehängt. «Zu Beginn waren die Lehrpersonen relativ kritisch eingestellt, dass Schülerinnen und Schüler ihren Job übernehmen», sagt Murer. «Deshalb sind diese auch besonders gespannt auf die Rückmeldungen.» Eines ist für Neuhauser aber jetzt schon klar:

«Ich bin mir sicher, dass viele Schülerinnen und Schüler die Arbeit der Lehrer stärker schätzen als vorher.»

