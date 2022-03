Hochhaus Freiegg Kreuzlingen wird totalsaniert

Reportage Tolle Aussichten: Das Kreuzlinger Hochhaus Freiegg wird wieder schön Im Frühjahr soll die Innensanierung abgeschlossen sein und die Wohnungen im zweithöchsten Wohnhaus des Thurgaus bezugsfertig. Anstelle des Sockelbaus soll vor dem Turm ein neues Mehrfamilienhaus gebaut werden. Julia Christiane Hanauer 03.03.2022, 04.10 Uhr

Noch sind die Bauarbeiten in den Musterwohnungen des Hochhauses Freiegg in vollem Gange. Handwerker stehen auf Leitern, Sockelleisten werden angeschraubt, in den Bädern fehlen noch Toiletten und Duschkabinen. Und dennoch ist bereits jetzt zu sehen: Wer hier einzieht, wohnt in einer sehr modernen Wohnung und bekommt dazu die wohl schönste Aussicht von ganz Kreuzlingen. Die Räume sind offen und lichtdurchflutet. Auf jedem Stockwerk sind zwei zweieinhalb und zwei dreieinhalb Zimmerwohnungen sowie jeweils ein Studio entstanden. Den Abschluss im 19. Stock bilden zwei grosse Attikawohnungen.

Vollständig ausgehöhlt

Das Gebäude wurde nach einer sechsmonatigen Asbestbeseitigung erst einmal vollständig ausgehöhlt. Lediglich das Grundgerüst und die Tragestruktur seien beibehalten worden, berichtet Bauleiter Flamur Elmazi bei einer Führung durch das Gebäude. Eine Hochhaussanierung sei nichts Alltägliches. Er sagt:

«Es ist anspruchsvoll. Aber es macht einen stolz, wenn es entsteht und wenn man dabei sein kann.»

Bauleiter Flamur Elmazi auf dem Gerüst des Freiegg-Hochhauses. Bild: Ralph Ribi

Noch dieses Frühjahr, voraussichtlich Ende April, sollen die Wohnungen in dem Hochhaus bezugsfertig sein, informiert Projektleiter Simon Rechnitzer. «Die Materialien der Wohnungen sind sehr sorgfältig ausgewählt», erläutert er. Das Parkett stamme aus Italien, unter der Duschbrause könne man sich wie im Regen fühlen, in der Küche sei vom Schreiner gefertigtes Mobiliar eingebaut. Es gibt Fussbodenheizung. Dennoch: Als Luxuswohnungen möchte Rechnitzer die Ausstattung nicht verstanden wissen. Diese sei qualitativ hochwertig, die Preise lägen aber weiterhin im Normalbereich.

Aufwendiger Brandschutz

Das Herzstück des sanierten Hochhauses liegt hauptsächlich im Verborgenen – und man muss hinzufügen: Es wird hoffentlich nie benötigt. Die Rede ist von der Brandschutzanlage. Die Anforderungen in Sachen Brandschutz seien sehr hoch. Selbst jetzt, in der Bauphase, sei eine provisorische Brandanlage in den Fluren installiert und auch die Wasseranschlüsse für die Feuerwehr seien in jedem Stockwerk einsatzbereit, erzählt Elmazi.

«Wir haben hier die neuste Technik eingebaut.»

Auf jedem Stockwerk gibt es eine Rauchdruckanlage, die im Ernstfall den Rauch zurückdrängt, damit dieser in der Wohnung bleibt und die Fluchtwege für die Bewohner nutzbar bleiben. Zusätzlich ist einer der beiden Aufzüge als Feuerwehrlift ausgestattet: Er muss bei Brand funktionieren, damit die Rettungskräfte zum Einsatzort kommen und ist dementsprechend ausgestattet. In jedem Stockwerk gibt es an den Fenstern zudem eine Vorrichtung gegen Brandüberschlag, damit Flammen nicht von Etagenfenster zu Etagenfenster übergreifen können. Auch die Fassade besteht aus feuerfestem Material.

Das zweithöchste Gebäude des Kantons Thurgau (58 Meter) wird kernsaniert. Bild: Ralph Ribi

Prägend für das Stadtbild

Aktuell ist dank Gerüsts und noch nicht abgeschlossener Arbeiten davon noch nicht viel zu sehen, aber das Hochhaus Freiegg strahlt künftig nicht nur im Inneren, sondern auch von aussen. Bei der Gestaltung der Aussenfassade war neben der Bauverwaltung auch die Stadtbildkommission involviert. Projektleiter Rechnitzer erläutert:

«Die Anforderungen sind bei einem Hochhaus strenger.»

Das liege daran, dass ein Haus dieser Höhe prägend sei für das Stadtbild. Die Wahl fiel schliesslich auf graue, gerillte Zementfaserplatten, die in den kommenden Wochen am ganzen Haus angebracht werden, die Fensterrahmen sind anthrazitfarben. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Bauwerk», sagt der Projektleiter mit Blick auf den kompletten Umbau.

Visualisierung mit der neuen matt-grauen Fassade. Bild: PD

Ein zusätzliches Mehrfamilienhaus

Doch mit der Sanierung am Hochhaus Freiegg sind die Bauarbeiten auf dem Areal noch nicht abgeschlossen. Denn inzwischen wurde entschieden: Dort, wo sich einst der Gewerbetrakt befand, soll neben Freifläche zusätzlich ein Mehrfamilienhaus entstehen. Dafür wird das in der Hauptstrasse befindliche Haus mit der Nummer 25 abgerissen und es entsteht ein Riegelbau. Diese Arbeiten sollen laut Rechnitzer noch in diesem Jahr beginnen.