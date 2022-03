Mädchenfussball - Team Oberthurgau startet in Saison

Reportage «Mich motiviert es, wenn meine Spielzeit zunimmt»: Neu trainiert im Oberthurgau eine Mädchenfussballgruppe – die Spielerinnen sind neugierig und engagiert Die erste Meisterschaft steht bevor. Seit letztem Herbst bilden die Fussballvereine Neukirch-Egnach, Romanshorn und Arbon eine Mädchengruppierung. Wir waren vor Ort – und haben die 12-jährige Noemi Züger beim Training begleitet. Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 01.03.2022, 04.30 Uhr

Noemi Züger freut sich auf die Meisterschaft mit dem Team Oberthurgau. Bild: Tobias Garcia

Donnerstagabend, 17.30 Uhr. Elf Mädchen des Teams Oberthurgau treffen sich in Steinebrunn zum Training. Zwei Coaches besprechen mit den Spielerinnen das Turnier vom Wochenende. Es herrscht eine ruhige Atmosphäre, da viele erst seit kurzem zusammen trainieren. Mit dabei ist die fussballbegeisterte Noemi Züger, die im FCSG-Trikot kaum zu übersehen ist.

«Bereits früher habe ich mit meiner Familie im Garten gekickt. Ich liebe eigentlich alle Ballsportarten, Fussball aber am meisten.»

Die Familie ist eng mit dem Hobby verbunden. Die Schwester und beide Brüder spielen selber Fussball beim FC Neukirch-Egnach. Beim gleichen Verein trainiert ihr Vater zudem Junioren. Er war es denn auch, der sie zum Sport führte. Noemi Züger: «Ich habe immer Tipps von ihm bekommen – auch heute noch. Überhaupt unterstützen meine Eltern mich überall.»

Sie absolviert das Training mit Leichtigkeit

Bei den einzelnen Übungen fällt sofort auf, dass Noemi Züger nicht zum ersten Mal einen Ball an den Füssen führt. Furchtlos geht sie in die Zweikämpfe. «Das habe ich gelernt, als ich mit den Jungs zusammenspielte.» Die Zweikämpfe seien viel härter gewesen und die Herausforderungen grösser. Deshalb besucht sie pro Woche immer ein Training mit Mädchen sowie ein Training mit Jungs.

Tobias Gmür, Präsident vom FC Neukirch-Egnach. Bild: PD

Tobias Gmür, Präsident des FC Neukirch-Egnach und Initiant des Teams Oberthurgau, sagt: «Das soll auch weiterhin möglich sein.» Man habe im Verein mehrere Mädchen, die zusätzlich mit den Jungs trainieren.

Die Abwechslung ist Noemi Züger wichtig. Aber nicht nur das spricht für eine Mädchenmannschaft.

«Es ist mega cool, dass ich nun mit vielen Kolleginnen spiele.»

Sie habe den Vorteil, dass sie schon vorhin hier trainiert habe und einige Mädchen kenne. Zudem stehe der Spass im Vordergrund.

Auf eine gute Entwicklung des Mädchennachwuchses in der Region hofft auch Lukas Auer, Präsident vom FC Arbon 05. Ihm ist wichtig, die Hemmschwelle zu überwinden, dass auch Mädchen ins Training kommen. «Ich bin ein Freund der Emanzipierung und wünsche mir, dass der Stellenwert des Mädchenfussballs zunimmt.»

Zwei Tore geschossen

Gegen Ende des Trainings spielen die Mädchen noch ein Match. Noemi Züger zeigt sich gewohnt zweikampfstark. Sie fühlt sich in der Verteidigung am wohlsten. Sie schiesst aber auch zwei Tore. Und nun: Jubeln wie eine Grosse? Nicht so Noemi Züger. Beim Zurücklaufen plagt sie beinahe ein schlechtes Gewissen, dass sie kurzerhand die Rolle der Stürmerin einnahm.

Noemi Züger führt einen Ball in Richtung des gegnerischen Tores. Bild: Tobias Garcia

So kommt es, dass auch ihre Vorbilder auf der Verteidiger-Position spielen. Als Anhängerin des FC St.Gallen ist Noemi Züger von Betim Fazliji und Leonidas Stergiou begeistert. «Weil beide nie aufgeben und vollen Einsatz zeigen.» Noemi Züger interessiert sich zudem für die Schweizer Frauennati. Zumal sie diese immer häufiger im Fernsehen verfolgen kann. Wenn einer ihrer Brüder sich darüber mokiert, kontert sie:

«Ich stelle den Fernseher bei Spielen der Männernati auch nicht einfach ab.»

Meisterschaftsspiele anstatt Turniere

Den Fokus auf den Mädchenfussball legen – nicht zuletzt die Absicht des Thurgauer Fussballverbandes. Aus diesem Grund findet am 27. März zum siebten Mal der sogenannte TKB-GirlsDay statt, der dieses Jahr in Neukirch-Egnach ausgetragen wird. Zudem meldete FCNE-Präsident Gmür für die neue Saison erstmals zwei Mannschaften als Team Oberthurgau beim Ostschweizerischen Fussballverband an.

«In den Kategorien unter 12 Jahre und unter 15 Jahre wird das Team Oberthurgau Meisterschaftsspiele bestreiten.»

Das ist für sämtliche Mädchen Neuland. Diejenigen, die schon mit den Jungs trainierten, sind sich nämlich nur Turniere gewohnt. Künftig soll es laut FCA-Präsident Auer sogar eine dritte Mannschaft in der Kategorie unter 19 Jahre geben.

Die Mädchengruppe in der Kategorie unter 12 Jahre posiert in der Steinebrunner Turnhalle. Bild: Tobias Garcia

Noemi Zügers volle Konzentration gilt nun einem Spiel. Das ist ganz in ihrem Sinn. «Mich motiviert es, wenn meine Spielzeit zunimmt.» Ausserdem freue sie sich, wenn die Spielresultate tabellarisch gelistet sind. Noemi Züger fühlt sich so näher an den Profis.

Sie träumt nicht davon Profi zu werden

Am Ende des Trainings sagt Noemi Züger, sie befasse sich wenig mit Profifussball. «Meine Brüder träumen davon, Profis zu werden. Ich nicht.» Schliesslich würden dies nur sehr wenige schaffen. Sie glaubt nicht, dass sie eine davon sein könne.

Denkt nicht an den Profifussball: die 12-jährige Noemi Züger. Bild: Tobias Garcia

Das Wichtigste ist für Noemi Züger, dass möglichst viele Mädchen die Chance packen Fussball zu spielen. Und zwar möglichst rasch. «Je später Mädchen für das Hobby Fussball begeistert werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie schon andere Hobbys haben.»

Infos und Anmeldung zu einem Schnuppertraining:

https://www.teamotg.ch/

