Kirche Alterswilen ist renoviert und eingeweiht

Renovation Regen, Schnee und Nässe hinterliessen ihre Spuren: Jetzt strahlt die Alterswiler Kirche wieder Am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag weihten die Kirchenbesucher ihre frisch renovierte Kirche mit einem Gottesdienst ein. Manuela Olgiati 20.09.2021, 15.40 Uhr

Freuen sich über die gelungene Renovation und die gute Zusammenarbeit: Gemeindepräsidentin Christina Pagnoncini, Pfarrer Andreas Reich und Kirchenpräsident Hans Krüsi. Bild: Manuela Olgiati

Es ist ein festlicher Gottesdienst. Ein Anlass für die Menschen und die Gemeinschaft. Am Kircheneingang liegt ein Korb Äpfel bereit, gespendet vom Malergeschäft E. Baumann in Bürglen. Das Alphornquartett Kemmental umrahmt die Feier in der Alterswiler Kirche musikalisch. Am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag weihen die Kemmentaler ihre an der Aussenfassade renovierte Kirche ein. Pfarrer Andreas Reich sagt: