Neuer Pastoralraum Oberthurgau: Die wichtigsten Fragen& Antworten

Kirche Warum sich sieben Pfarreien im Oberthurgau als Pastoralraum zusammenschliessen – die wichtigsten Fragen und Antworten Vor kurzem haben die katholischen Kirchgemeinden in einem Festgottesdienst in Arbon den Pastoralraum Oberthurgau aus der Taufe gehoben. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Markus Schoch 06.10.2021, 04.30 Uhr

Bild vom Gottesdienst zur Einsetzung des Pastoralraums. Bild: Markus Aeschlimann

Was ist ein Pastoralraum?

Im Pastoralraum haben sich sieben Pfarreien im Oberthurgau mit insgesamt rund 17'500 Kirchbürgern aus pastoraler Ebene organisatorisch zusammengeschlossen, um den Glauben unter den heutigen Umständen besser ins Spiel bringen zu können. Es geht darum, Synergien zu nutzen, voneinander zu lernen und gemeinsame Angebote zu entwickeln als Antwort auf die veränderten Lebensrealitäten der Menschen und der Pluralität der Gesellschaft, sagt Pastoralraumleiter Tobias Zierof.

Was ändert sich unmittelbar für die Kirchbürger?

Vorderhand werden sie die Veränderungen kaum spüren. «Wir werden mit sehr kleinen Schritten starten», sagt Zierof. In einer ersten Phase liegt der Schwerpunkt darin, sich besser kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen. Parallel dazu will Zierof konkrete Ziele mit den Verantwortlichen in den einzelnen Pfarreien festlegen. Ihnen ein fixfertiges Konzept mit einem detaillierten Massnahmenkatalog überstülpen, sei für ihn nicht in Frage gekommen. «Wir müssen gemeinsam schauen, was wir können und wollen und wie wir die Unterschiedlichkeit zum Vorteil nutzen.»

In welche Richtung soll die Entwicklung in den nächsten Jahren gehen?

Intern geht es darum, zusammenzuwachsen, eine gemeinsame Grundhaltung zu entwickeln und Wissen zu teilen. Inhaltliche Akzente setzen will Zierof in zwei Bereichen: «Einerseits wollen wir die Diakonie mehr in den Blick nehmen.» Also wie und mit welchen Angeboten können die Pfarreien hilfsbedürftigen Menschen unter die Arme greifen? Vorreiter ist in dieser Beziehung die Kirchgemeinde Romanshorn, die einen Sozialpädagogen angestellt hat, der Frauen und Männer in schwierigen Situationen berät und begleitet. Andererseits will Zierof im Pastoralraum die Familien- und Jugendarbeit stärken.

Was bedeutet der Pastoralraum für die beteiligten Pfarreien in finanzieller, personeller und theologischer Hinsicht?

Tobias Zierof. Bild: PD

Sie sollen ihre Eigenständigkeit und ihren Charakter so weit als möglich behalten können. «Wir wollen die Pfarreien stärken und nicht schwächen. Ein Einheitsbrei ist nicht unser Ziel», sagt Zierof. Alle werden deshalb auch künftig eine eigene Leitung haben. Dass die Pfarreien teilweise ein sehr unterschiedliches Profil hätten, sei ein Gewinn. «Wir können so ein breites Spektrum und damit auch ganz unterschiedliche spirituelle Bedürfnisse abdecken», sagt Zierof. Gemeinsames Ziel müsse sein, den Glauben zu verkünden, der das Leben bereichere. Monetäre Folgen für die beteiligten Pfarreien hat der Pastoralraum vorderhand nur geringe: Sie müssen zunächst vor allem das Zehn-Prozent-Pensum von Zierof als Pastoralraumleiter finanzieren. Für gemeinsame Projekte ist ein Schlüssel definiert, der festlegt, wer wie viel zahlen muss.

Wer hat das Sagen?

Zierof beziehungsweise Joseph Devasia als leitender Priester tragen gemeinsam die letzte Verantwortung. Zierof will jedoch einen partizipativen Führungsstil pflegen. «Es ist nicht mein Stil, von oben herab zu diktieren und über die Köpfe der Betroffenen hinweg etwas durchzusetzen.»

Warum ist der Zusammenschluss nötig geworden?

Die Personaldecke in den Pfarreien wird immer dünner. Nicht nur Priester sind zur Mangelware geworden, sondern auch Katecheten und andere Mitarbeiter mehr. Zudem erreichen die katholischen Kirchgemeinden nur noch einen Bruchteil der zunehmend fragmentierten Gesellschaft. «Wir müssen lernen, die Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit besser abzuholen und ernstzunehmen», sagt Zierof. Gemeinsam gehe es leichter, ist er überzeugt.

Was sind die grössten Herausforderungen?

Antworten auf die Fragen zu finden, die zum Pastoralraum geführt haben. In den Worten von Zierof: «Wie schaffen wir es, den Glauben und seine Bedeutung für uns Menschen sichtbar zu machen und ihn lebendig zu halten?»

Warum hat es so lange gedauert?

Das Bistum Basel stellte den pastoralen Entwicklungsplan mit den Pastoralräumen 2004 erstmals vor. Ursprünglich sollten sich Arbon, Horn und Steinach auf der einen Seite und Amriswil, Hagenwil, Romanshorn, Sommeri und Steinebrunn auf der anderen Seite zusammenschliessen. Die Pläne stiessen aber auf grossen Widerstand und zwar aus grundsätzlichen Überlegungen. «Man hatte Angst, die eigene Identität als Pfarrei aufgeben zu müssen und zu einer Zusammenarbeit verpflichtet zu werden», sagt Zierof. Mit der Neubesetzung der Pfarreileitung in Arbon, Horn und Steinebrunn sowie der Vergrösserung des Pastoralraums ergab sich die Chance, das Projekt vorwärtszubringen. Vor zwei Wochen hat Bischof Felix den Pastoralraum Oberthurgau als einer der letzten im Thurgau errichtet.

Wo verlaufen die Trennlinien und wo gibt es Gemeinsamkeiten?

Die drei grossen Pfarreien sind unterschiedlich positioniert: In Amriswil hat die eucharistische Frömmigkeit eine zentrale Bedeutung, Romanshorn ist gesellschaftspolitisch eher progressiv und nimmt den Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung sehr ernst, Arbon hatte lange Jahre einen polnischen Priester und legt jetzt mit dem Ehepaar Zierof einen Schwerpunkt der Arbeit in der Familienpastoral. Alle drei haben ein kirchliches Umweltmanagement aufgebaut (Grüner Güggel), pflegen die Ökumene, haben sehr gute Kirchenmusiker und setzen sich vor Ort dafür ein, den Glauben authentisch zu leben, sagt Zierof.

Pastoralraum Oberthurgau Wer macht mit? Dem neuen Konstrukt gehören die Pfarreien von Amriswil, Hagenwil, Sommeri, Arbon, Horn, Steinebrunn und Romanshorn an. Joseph Devasia ist leitender Priester, Tobias Zierof Pastoralraumleiter. Errichtet worden ist der Pastoralraum Oberthurgau am 25. September im Rahmen eines Gottesdienstes in Arbon. Das grosse Pastoralraumfest ist am 26. Juni des nächsten Jahres in Romanshorn geplant. (mso)